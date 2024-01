Babcie często opiekują się swoimi wnukami, służą swoim doświadczeniem i mądrością i, nierzadko, wsparciem emocjonalnym. Mają zdolność słuchania i rozumienia. Często też przekazują tradycje rodzinne, opowiadają historie z przeszłości i pomagają utrzymać więzi międzypokoleniowe. W dniu ich święta warto sprawić im wyjątkowy prezent – np. taki, który będzie miał zastosowanie praktyczne i będzie służył ich zdrowiu. Oto pomysły na prezent na Dzień Babci, które nie tylko sprawią wiele radości, ale także będą wsparciem dla zdrowia.

Prezent dla babci? Zioła i herbaty zdrowotne

Jeśli twoja babcia lubi pić herbatę świetnym pomysłem na prezent może być zestaw wysokiej jakości herbat ziołowych lub mieszanka ziół wspierających zdrowie. Wiele ziół ma właściwości korzystne dla organizmu takie jak np. relaksacja i redukcja stresu (melisa, mięta pieprzowa czy lawenda), ułatwianie trawienia, poprawa snu, regulacja ciśnienia krwi, wspieranie układu immunologicznego, przeciwdziałanie stanom zapalnym czy detoksykacja, czyli oczyszczanie organizmu.

Sprzęt do ćwiczeń

Jeśli babcia jest aktywna fizycznie możesz rozważyć zakup sprzętu do ćwiczeń w domu, który pomoże w utrzymaniu sprawności fizycznej. Dobry sprzęt do ćwiczeń dla seniora powinien być łagodny dla stawów, łatwy w obsłudze i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Mogą to być m.in. lekkie hantle lub obciążniki, gumy oporowe, mata do ćwiczeń, koło hula hop lub nawet rowerek treningowy. Świetnie mogą sprawdzić się też elastyczne taśmy do ćwiczeń.

Bon na badania profilaktyczne

Ważną częścią dbania o zdrowie są regularne badania profilaktyczne. Możesz podarować babci bon na badania medyczne, np. badanie USG lub specjalistyczne badania krwi.

Ciśnieniomierz w ramach prezentu na Dzień Babci

Wielu Polaków cierpi na nadciśnienie tętnicze. Najczęściej dotyczy to osób w wieku 55-74 lata. Prezentując babci ciśnieniomierz sprawisz, że będzie ona mogła łatwo monitorować ciśnienie. Ważne, by urządzenie było łatwe w obsłudze i posiadało kluczowe funkcje. Powinno m.in. informować o zaburzeniach rytmu serca.

A może glukometr?

Glukometr jest szczególnie przydatny diabetykom. Pozwala samodzielnie kontrolować poziom cukru. Warto, by urządzenie było łatwe w obsłudze, miało czytelny wyświetlacz i było niezawodne.

Naturalne produkty

Produkty pełne naturalnych aromatów to idealny pomysł na prezent. Są nie tylko pyszne, ale także zdrowe. Może to być naturalny sok z malin, wysokiej jakości powidła, pasty, ekologiczne oleje tłoczone na zimno. Mogą to być również kosmetyki naturalne takie jak organiczne mydła ręcznie robione z naturalnych składników, naturalne olejki eteryczne do aromaterapii, a także kremy nawilżające lub balsamy do ciała na bazie naturalnych olejów i ekstraktów roślinnych.

Termometr elektroniczny

To niedrogi, a jednocześnie niezwykle praktyczny prezent, który może doskonale zastąpić stary termometr rtęciowy. Jest od niego bezpieczniejszy, a na dodatek szybciej mierzy temperaturę i pozwala na wygodne odczytanie wyniku.