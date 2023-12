Zbigniew Ziobro i jego nieobecność 11 grudnia

11 grudnia odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego najpierw expose wygłosił premier Mateusz Morawiecki, a jakiś czas później odbyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla jego rządu. Uwagę wtedy zwracała nieobecność na sali sejmowej Zbigniewa Ziobry.

Ziobro i Morawiecki nie pałają do siebie sympatią, dlatego w nieobecności tego pierwszego dopatrywano się powodów politycznych. Tymczasem chodziło o kwestie zdrowotne, o czym były minister sprawiedliwości powiedział w rozmowie z "Do Rzeczy".

"Mamy zastrzeżenia wobec premiera, który popełnił strategiczne błędy w polityce europejskiej, zgadzając się na znaczące zwiększenie kompetencji UE kosztem państw członkowskich" - powiedział Ziobro i dodał, że nie będzie mógł wziąć udziału w głosowaniu. "Z powodu zdrowia" - wyjaśnił, nie chcąc zdradzać szczegółów.

Zbigniew Ziobro ma poważne problemy zdrowotne

Więcej we wtorek na ten temat napisała we wtorek Gazeta.pl. Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest bardzo poważny, co może go wyłączyć z aktywności publicznej, a na pewno ją mocno ograniczy, nawet na miesiące - informuje portal.

"Nie podajemy szczegółów związanych ze stanem zdrowia Zbigniewa Ziobry z uwagi na prywatny ich charakter i szacunek dla prywatności jego i rodziny" - czytamy na stronie.