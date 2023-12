Wirus układu oddechowego RSV dotyka szczególnie osoby z obniżoną odpornością, małe dzieci, osoby starsze, a także osoby z chorobami układowymi - powiedziała zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska podczas konferencji "Choroby zakaźne 2023. Kompendium najnowszej wiedzy". Kucharska podkreśliła, że RSV jest wirusem, przeciwko któremu "nie ma skutecznego antybiotyku, w ogóle nie ma żadnego antybiotyku, a w zasadzie nie ma w ogóle skutecznego leczenia przyczynowego, jedynie objawowe".

Szczepionka na RSV. "Czekamy na rejestracje"

Jak powiedziała zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, szczepionka na RSV jest dostępna dla osób dorosłych i kilka tyg. po rejestracji znalazła się w programie szczepień ochronnych - w grupie szczepień zalecanych dla os. powyżej 60. roku życia. Czekamy na rejestrację szczepionki dla dzieci małych - dodała.

Wskazała, że wzmocniono nadzór epidemiologiczny nad tym wirusem. Jeszcze do ubiegłego roku, RSV ginął w grupie wszystkich wirusów, które wywołały w sezonie infekcyjnym objawy przeziębieniowe - wskazała. Natomiast - jak zaznaczyła - od początku marca br. RSV podlega obowiązkowi zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

"Wyniki mogą być zaniżone"

Obowiązek zgłoszenia przez lekarza wiąże się z tym, że (...) otrzymujemy informacje o liczbie przypadków w kraju i jakie jest rozprzestrzenianie się wirusa - powiedziała. Zwróciła uwagę, że te wyniki mogą być jednak zaniżone, ponieważ zgłoszenie do PIS wymaga potwierdzenia wynikiem badania laboratoryjnego. Wiemy, że lekarze POZ rutynowo tych badań nie wykonują, dlatego też staramy się, wraz z ministrem zdrowia, by do programu polityki lekowej wprowadzić system zintegrowanego nadzoru epidemiologicznego nad RSV, koronawirusem i grypą - powiedziała Kucharska.

Dodała, że to "nie tylko zgłaszanie danych epidemiologicznych, ale i wykonywanie badań wirusologicznych". Ten system pozwoli nam na poznanie rozpowszechnienia wirusa w kraju, zapewni dane do zgłaszania do ośrodków międzynarodowych i dzielenia się wiarygodnymi danymi - podkreśliła.

GIS: Zakażenia mają charakter sezonowy

W przypadku RSV - jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) - zakażenia mają charakter sezonowy, zwykle od jesieni do wiosny, a ich szczyt przypada na styczeń i luty. Ponadto - jak podano - wirus stanowi istotną przyczynę hospitalizacji dzieci do 5. roku życia i osób starszych, z obniżoną odpornością, a szczególnie wysokie ryzyko zakażenie stwarza dla dzieci urodzonych przedwcześnie albo z wadami układu krwionośnego lub oddechowego.

Z materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika też, że do zakażenia RSV dochodzi drogą kropelkową (kaszel, kichanie) lub kontaktową (poprzez kontakt z zakażoną powierzchnią, przedmiotami). Do transmisji wirusa - jak podano - przyczynia się też bliski kontakt, np. pocałunki między rodzicami a dziećmi. GIS wskazał też na dużą zakaźność - zakażony może zakazić średnio trzy osoby z otoczenia, oraz na krótki okres wylęgania - od 2 do 8 dni (średnio 4-6).

Ponadto, przebycie choroby nie daje trwałej odporności, ale powtórne zakażenia mają łagodniejszy przebieg - zaznaczono.