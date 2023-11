Codziennie gubimy około 100 włosów. Przy 100 tys. na całej głowie ta utrata jest niezauważalna. Przy właściwie działających cebulkach równolegle czupryna się odbudowuje. Problem pojawia się wówczas, gdy ta proporcja zostaje zaburzona: więcej włosów wypada, niż odrasta – wówczas mówimy o łysieniu.

Reklama

1. Czym jest łysienie u mężczyzn?

To zaburzenie, które powoduje stopniową utratę włosów na głowie. Najczęściej występuje u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, ale może pojawić się również u młodszych. Może być uwarunkowane genetycznie, a konkretnie - przez dziedziczenie genów związanych z hormonami płciowymi.

Reklama

2. Jak przebiega łysienie?

Włosy na głowie u mężczyzn, którzy cierpią na łysienie, stają się coraz cieńsze i krótsze, aż w końcu przestają rosnąć. Ten proces przebiega stopniowo i łatwo można przegapić jego początek (bo nie widzimy na grzebieniu dużej ilości włosów).

Łysienie u mężczyzn może mieć różne formy, ale najczęściej występującą jest tzw. łysienie androgenowe, które jest spowodowane działaniem hormonów płciowych męskich (androgenów) na mieszki włosowe. Androgeny z jednej strony odpowiadają za niski głos, kształtują sylwetkę mężczyzny, dają pewność siebie, a z drugiej – powodują łysienie.

Włosy na skroniach i czole zaczynają się cofać, tworząc charakterystyczny wzór łysienia: zakola (pierwsze stadium łysienia męskiego). Następnie mężczyzna traci włosy po bokach czoła w kierunku czubka głowy, aż staje się całkowicie łysy.

Reklama

3. Czy można zatrzymać łysienie?

Nie, nie ma sposobu na całkowite „wyleczenie” łysienia. A można zahamować ten proces i zadbać o kondycję włosów, które jeszcze mamy. Ważny jest zdrowy styl życia, czyli 6-7 godzin snu o stałej porze, bark stresu, rezygnacja z używek, dieta bogata w witaminy i minerały (świeże warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste i bogate w probiotyki, jak jogurty i kiszonki).

Aby zatuszować skutki wypadania włosów, można zrobić przeszczep włosów. Daje dobre efekty zwłaszcza u mężczyzn, u których utrata włosów nie zmienia się od lat, czyli nie ma dalszego wypadania i np. mamy głębokie zakola.

4. Jaki wpływ na włosy ma testosteron?

Pod jego wpływem osłabia się ukrwienie cebulki włosa. Przewlekłe niedokrwienie (i związane z tym niedotlenienie i niewłaściwe odżywienie) powoduje, że włosy robią się cieńsze, wolniej rosną, nie odradzają się, zaczynają wypadać. Fryzura przerzedza się, a z czasem jej ubywa.

5. Czy są czynniki, na które mamy wpływ, a które przyspieszają łysienie?

Tak. To przede wszystkim palenie papierosów, przewlekły stres, niedożywienie wynikające z niewłaściwej diety (np. jedzenie fast foodów, „pustych kalorii”). Włosy potrzebują witamin, głównie z grupy B (strączki, orzechy), cynku (ser żółty, kasza gryczana), żelaza (czerwone mięso, żółtka jaj, soja, fasola), by właściwie rosnąć. Istotna jest również regularna aktywność fizyczna, która pobudza krążenie obwodowe skórze, czyli to, które odpowiada za ukrwienie cebulek.

6. Co to znaczy w przypadku łysienia: „prawo dziesiątek”?

Tak lekarze mówią o prawidłowości związanej z łysieniem męskim. Przerzedzone włosy ma 40 proc. czterdziestolatków, 60 proc. mężczyzn sześćdziesięcioletnich, a w wieku 80 lat łysieją niemal wszyscy.