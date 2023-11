Wirus RSV, czyli wirus syncytialny ludzki, to wirus RNA, który atakuje głównie układ oddechowy. RSV jest jednym z głównych sprawców infekcji dolnych dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci, ale może również powodować zakażenia u dorosłych. Zakażenia RSV są znane od dawna i pojawiają się sezonowo każdego roku – najczęściej jesienią i zimą, a najwięcej nowych infekcji zazwyczaj odnotowuje się w styczniu i lutym.

Reklama

Wirus RSV. Jak można się zarazić?

Transmisja wirusa RSV odbywa się drogą kropelkową. Do zakażenia może dojść w momencie, gdy osoba będąca nosicielem wirusa kaszle lub kicha uwalniając kropli śliny zawierające patogen do otoczenia. To właśnie ich kontakt z błoną śluzową innej osoby w nosie lub w spojówce prowadzi do zakażenia.

Reklama

Wirus może przeżyć kilka godzin na zanieczyszczonej skórze (np. dłoni) i przedmiotach takich jak klamki, poręcze w komunikacji miejskiej czy zabawki. Wirus RSV jest wysoce zakaźny, zakażać nim mogą także osoby, które przechodzą infekcję bezobjawowo.

Reklama

Objawy zakażenia wirusem RSV u dorosłych

Objawy zakażenia wirusem RSV u dorosłych są zazwyczaj łagodne i podobne do objawów przeziębienia. Mogą obejmować:

katar i zatkanie nosa - w tym przewlekły katar,

kichanie i kaszel,

ból oraz podrażnienie gardła,

gorączkę,

dyskomfort w klatce piersiowej - niektórzy dorośli zakażeni wirusem RSV mogą odczuwać uczucie duszności,

męczliwość i osłabienie.

W większości przypadków, zwłaszcza w przypadku osób dorosłych, zakażenia wirusem RSV przebiegają łagodnie. Patogen jest bardziej niebezpieczny w przypadku osób starszych z istniejącymi schorzeniami, np. układu oddechowego lub immunosupresją.

Bywa też niebezpieczny dla noworodków, niemowląt i dzieci poniżej 5. roku życia. Infekcje wywoływane przez RSV stanowią w tej grupie wiekowej najczęstszą przyczynę hospitalizacji.

Wirus RSV. Jakie ma objawy u dzieci?

U dzieci infekcja wirusem RSV zwykle ma charakter samoograniczający się, a jej objawy przypominają przeziębienie. Są to m.in.:

katar i zatkany nos,

kaszel,

obrzęk śluzówki nosa,

zapalenie gardła,

zapalenie spojówek – przekrwienie oczu, zwiększone łzawienie,

gorączkę o niewielkim nasileniu.

Dzieci są jednak bardziej niż dorośli narażone na poszerzenie się zakresu infekcji, rozwój zapalenia oskrzeli lub zapalenia płuc. Wówczas można zaobserwować:

ciężki kaszel,

wysoką gorączkę,

trudności w oddychaniu, które może wywoływać np. świszczący oddech, duszności, przyspieszony oddech, a nawet sinicę (sinienie skóry lub warg),

wstrząsy ciała podczas oddychania (zwłaszcza w okolicy żeber).

zwiększoną częstotliwość oddechów (tachypnoe),

brak apetytu,

objawy odwodnienia – mniejszą ilość oddawanego moczu,

apatię – zmniejszona aktywność dziecka.

Zakażenie wirusem RSV może prowadzić do powikłań

Występowanie tego typu objawów wymaga pilnej pomocy medycznej. Nieleczone zakażenie wirusem RSV może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia oraz życia dziecka.

Na ciężki przebieg infekcji RSV szczególnie narażone są noworodki z małą masą urodzeniową oraz z wadami wrodzonymi układu krążenia, oddechowego i deficytami odporności.