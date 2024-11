Kluczowe objawy, które mogą świadczyć o poważnej chorobie

Dr Baibing Chen, neurolog z USA, wskazuje dwa szczególne objawy, które powinny wzbudzić niepokój. Jeśli ból głowy nagle staje się inny, na przykład ból głowy typu 'trzask pioruna', lub trwa dłużej niż zwykle, może to być oznaka poważnych problemów, takich jak krwotok, guz mózgu czy tętniak – ostrzega.

Ból głowy tego typu to nagły, niezwykle intensywny ból, który często jest porównywany do uczucia uderzenia w głowę. Charakteryzuje się on "oslepiającym bólem, jakiego nie da się porównać z niczym, co dotychczas się przeżyło" – twierdzi NHS. Tego typu ból głowy wymaga natychmiastowej reakcji – należy niezwłocznie udać się na pogotowie, gdyż może świadczyć o pęknięciu naczynia krwionośnego w mózgu, prowadzącym do poważnych konsekwencji, w tym udaru, śpiączki czy nawet śmierci.

Kiedy ból głowy to guz mózgu?

Bóle głowy, które pojawiają się nagle i stają się bardziej intensywne lub częstsze, mogą być również symptomem guza mózgu. Dr Chen podkreśla, że jeżeli ból głowy staje się bardziej uporczywy i nie ustępuje, warto niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Zbyt częste bóle głowy, które różnią się od dotychczasowych, to często pierwsze sygnały problemów neurologicznych, które wymagają diagnozy.

Zaskakujące zagrożenie: Zespół zamknięcia

Dr Chen nie tylko informuje o zagrożeniach związanych z bólami głowy, ale także zwraca uwagę na inne niebezpieczeństwo, które może wynikać z nieprawidłowej manipulacji szyją. Jednym z takich zagrożeń jest rozwój tzw. "zespołu zamknięcia”. To poważne uszkodzenie pnia mózgu, które powoduje paraliż wszystkich mięśni świadomychciała, z wyjątkiem mięśni kontrolujących ruchy oczu. Osoba z tym zespołem jest całkowicie świadoma i ma pełne zdolności poznawcze, ale nie może mówić ani się poruszać.

Dr Chen przestrzega, że techniki manipulacji szyją stosowane przez niektórych kręgarzy, mimo że pomagają w leczeniu bólu, niosą ze sobą ryzyko poważnych powikłań, w tym rozdarcia tętnicy kręgowej, co może prowadzić do udaru mózgu i zespołu zamknięcia. Nigdy bym się na to nie zdecydował, bo to ryzykowna procedura – dodaje.

Sen – niezbędny element profilaktyki

Jednak nie tylko bóle głowy mogą być sygnałem poważnych problemów neurologicznych. Dr Chen zwraca uwagę, jak ważny jest zdrowy sen. Przewlekła utrata snu, jak podkreśla, może prowadzić do zwiększonego ryzyka demencji i innych zaburzeń neurologicznych.