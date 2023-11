Angina to ostre zapalenie migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła. Może mieć podłoże bakteryjne lub wirusowe. Za bakteryjną postać anginy odpowiadają paciorkowce Streptococcus pyogenes – te same, które odpowiadają za szkarlatynę i różę. Czynnikiem zakaźnym u dorosłych są jednak najczęściej wirusy – odpowiadają nawet za 90 proc. przypadków. Angina paciorkowcowa dotyczy natomiast głównie dzieci.

Reklama

Czy można się zarazić anginą?

Tak, zarówno angina wirusowa, jak i bakteryjna to choroby zakaźne, na dodatek charakteryzujące się dużym stopniem zakaźności. Anginą można zarazić się drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z wydzieliną z gardła lub nosa chorego. To znaczy, że zarazić można się od osoby chorej, która w pobliżu nas kicha lub kaszle. Do zakażenia może dojść także przez picie i jedzenie z tych samych naczyń oraz przez bezpośredni kontakt, np. pocałunek.

Reklama

Reklama

Jakie są objawy anginy?

Objawy anginy wirusowej to m.in. kaszel, katar, chrypka, ból gardła, zaczerwienienie i obrzęk gardła, gorączka, bóle mięśniowo-stawowe, biegunka, a także obecność pęcherzyków i owrzodzeń na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła.

Objawy anginy paciorkowcowej to m.in. nagłe pojawienie się pierwszych dolegliwości takich jak intensywny ból gardła połączony z trudnościami w przełykaniu, przekrwienie tylnej ściany gardła i migdałków, silne poczucie osłabienia i "rozbicia", a także wysoka gorączka, powiększenie szyjnych węzłów chłonnych i, po pewnym czasie trwania choroby, pokrycie się migdałków nalotem w postaci biało-żółtych plamek. Może pojawić się także wydzielina ropna.

Ile trwa angina?

Większość objawów anginy występuje przez okres ok. 7-15 dni jednak wysoka gorączka powinna ustąpić już po 3-5 dniach od rozpoczęcia leczenia. Ból gardła i inne dolegliwości trwają zazwyczaj około tygodnia.

W przypadku niepokojących objawów zawsze należy skonsultować się z lekarzem.