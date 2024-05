16 maja będziemy obchodzić w Polsce międzynarodowy dzień celiakii. Celiakia jest częstsza od nowotworów piersi i płuc, a wciąż pozostaje jedną z najbardziej nieuchwytnych i najczęstszych przewlekłych chorób autoimmunologicznych o podłożu genetycznym.

Jak wskazano w komunikacie Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej Niezdiagnozowana i nieleczona może prowadzić do zaburzeń praktycznie każdego układu w organizmie: osteoporozy, anemii, problemów z płodnością, nowotworów przełyku, gardła czy jelita cienkiego.

W Polsce na celiakię może cierpieć ok. 380 000 osób – wynika z europejskich danych epidemiologicznych. Osoby cierpiące na celiakię często muszą zmagać się z dyskryminacją w wielu aspektach życia społecznego.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej Małgorzata Źródlak podkreśliła w komunikacie, żewbrew powszechnej opinii dieta bezglutenowa to nie dieta odchudzająca, fanaberia czy modny styl życia. Ścisła dieta bez glutenu do końca życia to aktualnie jedyna możliwa forma leczenia celiakii. Dodała, że brak wiedzy społecznej nt. objawów i konsekwencji celiakii powoduje, że pacjenci będący na diecie bezglutenowej traktowani są jak osoby, które na swoją dietę zdecydowały się z wyboru. Podkreśliła, że to najwyższy moment, by świadomość społeczna nt. celiakii wzrosła.

Czym jest celiakia

Celiakia jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną ogólnoustrojową o podłożu genetycznym. Osoby cierpiące na celiakię nie mogą spożywać glutenu.Spożywanie go doprowadza do nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego, a w efekcie do uszkodzenia kosmków jelita cienkiego. w której wskutek spożywania glutenu dochodzi do nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego i w efekcie uszkodzenia kosmków jelita cienkiego.

W komunikacie wskazano, że celiakia może wystąpić w każdym wieku i nie zawsze manifestować się objawami przewodu pokarmowego, co w konsekwencji utrudnia jej diagnozę. Nieleczona celiakia może prowadzić m.in. do zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworów układu pokarmowego.

Dieta bezglutenowa

Dieta bezglutenowa to aktualnie jedyna forma leczenia celiakii. Niestety nie każdego na nią stać. Produkty bezglutenowe są nawet kilkukrotnie droższe od konwencjonalnych a wsparcia ze strony państwa dla celiaków nie ma żadnego. Cały ciężar leczenia celiakii spoczywa na chorych i ich rodzinach – powiedziała Źródlak.

Postulaty Stowarzyszenia

Wśród postulatów Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej znalazło się m.in. powołanie zespołu ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia, który zajmowałby się tą tematyką, rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych , szersza edukacja środowiska medycznego nt. diagnostyki i monitorowania choroby, wsparcie systemowe chorych i ich rodzin, zdefiniowanie zawodu dietetyka klinicznego, a także opracowanie i wdrożenie programów żywienia dostosowanego do potrzeb pacjentów z celiakią i na innych dietach eliminacyjnych w szpitalach i sanatoriach oraz edukację na temat roli specjalistycznej diety w procesie leczenia.