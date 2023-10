Introwertyk to osoba, która czerpie energię psychiczną z własnego życia wewnętrznego. Nie potrzebuje wielu stymulantów, by czuć się dobrze. Przeciwnie - duża liczba bodźców może działać na niego wyczerpująco.

Reklama

Introwertyk to osoba, która dobrze czuje się w samotności i towarzystwie własnych myśli. Łacińskie słowo "introversus" oznacza dosłownie "zwrócony do środka".

Introwertyk - kto to?

Popularne dziś rozróżnienie na typy osobowości takie jak introwertyczny czy ekstrawertyczny zawdzięczamy wybitnemu szwajcarskiemu psychiatrze Carlowi Jungowi. W 1921 roku opublikował on pracę pt. "Typy psychologiczne", w której po raz pierwszy użył pojęć introwersji i ekstrawersji. Rozumiał je jako kierunki, w które ludzie kierują swoje libido rozumiane jako ogólna energia życiowa. Według Junga, introwertycy zwracają się do swoich umysłów, by się naładować, zaś ekstrawertycy szukają innych osób dla zrealizowania własnych potrzeb energetycznych.

Reklama

Reklama

Jakie cechy mają introwertycy?

Wiele osób zastanawia się jak rozpoznać, że ktoś jest introwertykiem? Introwertyzm nie wiąże się z nieśmiałością lub zamknięciem w sobie choć, jak u każdej innej osoby, cechy te mogą pojawić się również u introwertyków. Wśród charakterystycznych cech mogących świadczyć o introwertycznym typie osobowości są: