Przyczyny chrapania. Co sprawia, że ryzyko wzrasta?

Przyczyna chrapania tkwi w naszej fizjologii. Podczas snu mięśnie w gardle wiotczeją, a tylna część gardzieli opada. Szczelina, przez którą przepływa powietrze ulega zwężeniu. Drgania, które temu towarzyszą mogą powodować dźwięki które rozpoznajemy jako chrapanie. Ryzykochrapania wzrasta u osób z wadami anatomicznymi w obrębie dróg oddechowych, takimi jak skrzywiona przegroda nosowa, polipy w nosie, przerośnięty języczek, wydłużone podniebienie miękkie.

Chrapanie pojawiaj się też częściej m.in. u osób z nadwagą lub otyłych, chorujących na nadciśnienie i u kobiet po menopauzie. Prawdopodobieństwo wystąpienia chrapania wzrasta też u palaczy, osób spożywających przed snem alkohol i zażywających środki nasenne czy leki psychotropowe (część z nich działa zwiotczająco na mięśnie).

Domowe sposoby na chrapanie w nocy

Istnieje kilka sposobów na chrapanie, które można wypróbować samodzielnie.

Zmiana pozycji snu. Największe prawdopodobieństwo chrapanie występuje u osób śpiących na wznak. Dlatego jeśli ktoś ma skłonność do spania w tej pozycji, warto ją zmodyfikować.

Wymiana poduszki lub inne jej ułożenie. Dobrze dobrana poduszka pomoże nie tylko w walce z chrapaniem, ale generalnie ułatwi nam zdrowy sen. Nasza poduszka powinna zapewnić prawidłowe podparcie dla głowy, szyi i kręgosłupa. Nie może być podniesiona zbyt wysoko, nie powinna być też zbyt miękka.

Unikanie używek, zwłaszcza przed snem. Jak wspomnieliśmy, alkohol przed snem zwiększa ryzyko chrapania. Lepiej więc go sobie nie fundować. Z kolei papierosy generalnie wpływają niekorzystnie na nasze drogi oddechowe i wysuszają śluzówkę. Jedno i drugie może skutkować chrapaniem.

Odpowiednia temperatura w sypialni. Najlepsza temperaturą do spania to ok. 18-21 st. C. Warto też zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza (okolice 40-60 st. C). Jedno i drugie wpłynie pozytywnie na nawilżenie błony śluzowej.

Zadbanie o drożność dróg oddechowych w trakcie infekcji. Katar, kaszel, zatkany nos – te wszystkie objawy infekcji mogą skutkować chrapaniem w nocy. Oczywiście podstawą jest odpowiednie leczenie. Przed samym snem warto także dodatkowo zadbać o ich drożność, stosując np. olejki eteryczne.

Produkty bez recepty zapobiegające chrapaniu dostępne bez recepty. W aptekach znajdziemy całkiem sporo produktów zapobiegających chrapaniu. Mają formę kropli, tabletek, sprayów, czasem listków umieszczanych na podniebieniu. Ich działanie koncentruje się przede wszystkim na nawilżeniu śluzówki, co ma zapobiegać jej wiotczeniu.

Sposobny na chrapanie. Kiedy potrzebna jest interwencja lekarza?

Istnieją takie rodzaje chrapania, które wymagają zgłoszenia się do lekarza. Jest to związane z tzw. bezdechem sennym. To przerwa w oddychaniu mogąca trwać nawet minutę. Po niej następuję gwałtowny wdech. Jeżeli takie momenty powtarzają się więcej niż 10 razy w ciągu godziny snu, mamy do czynienia z zespołem bezdechu sennego, który wymaga leczenia. Jedną ze stosowanych metod są zabiegi chirurgiczne. Czasami wykorzystuje się specjalistyczne maski zakładane na noc na nos i usta, połączone ze sprężarką wytwarzającą strumień powietrza pod zwiększonym ciśnieniem. To przeciwdziała nadmiernemu zwiotczeniu dróg oddechowych.