28 sierpnia Główny Inspektor Sanitarny przypomniał, że źródłem zakażenia bakterią Legionella jest woda inhalowana do dróg oddechowych; nie można zarazić się od drugiej osoby ani przez picie skażonej wody. GIS wskazał w charakterystyce chorób zakaźnych na swojej stronie internetowej, że legionelloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze. Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, a także wilgotna ziemia.

Gdzie występuje bakteria legionelli?

Bakterie legionelli występują między innymi w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach kąpielowych, prysznicach, myjniach, klimatyzatorach. A najczęściej zarazić się można poprzez wdychanie skażonego aerozolu.

Źródłem zakażenia bakterią Legionella pneumophila jest woda inhalowana do dróg oddechowych. Nie zarazisz się od drugiej osoby ani przez picie wody – przekazano w poniedziałek na Twitterze (X) GIS.

Przykładowymi źródłami zakażenia mogą być między innymi systemy ciepłej i zimnej wody, skraplacze, zraszacze, fontanny, nawilżacze i inhalatory.

Bakterie legionelli w wodzie użytkowej

Poza swoim naturalnym środowiskiem legionella często występuje w sztucznych środowiskach wodnych, takich jak instalacje wodociągowe wewnątrz budynków. Główna różnica polega na tym, że w tych instalacjach bakterie są znacznie gęściej skupione, co sprawia, że stanowią większe zagrożenie.

Bakterie legionelli preferują temperaturę między 32 stopnie Celsjusza a 42 stopnie Celsjusza, co sprawia, że najczęściej można je znaleźć w ciepłej wodzie użytkowej. Innymi potencjalnymi źródłami zakażenia są także inne instalacje i urządzenia zawierające wodę, jak: systemy klimatyzacyjne, urządzenia do wytwarzania pary wodnej, jacuzzi, węże ogrodowe czy wieże chłodnicze. Warto zaznaczyć, że jeśli temperatura zimnej wody w naszych kranach i pod prysznicem przekracza 20 stopni Celsjusza, również może stanowić środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii legionelli.

Tak można się zarazić legionellą

Jeżeli bakterie legionelli znajdują się w wodzie w postaci aerozolu, to mogą przedostać się do naszych dróg oddechowych, co może prowadzić do zakażenia organizmu. Zakażenie legionellą może nastąpić poprzez wdychanie powietrza zawierającego ten skażony bakteriami aerozol. Można zarazić się np. podczas kąpieli pod prysznicem, kiedy w powietrzu unosi się mgiełka ze skażonym aerozolem. Jeśli instalacje wodne w budynku, w którym się kąpiemy, są zanieczyszczone tymi bakteriami, istnieje duże prawdopodobieństwo zakażenia podczas kąpieli. Kropelki aerozolu, które wdychamy w trakcie oddychania, mogą osadzać się w naszych drogach oddechowych oraz na błonach śluzowych gardła i nosa.Najbardziej niebezpieczny jest aerozol o średnicy mniejszej niż 5 mikrometrów. Taki rodzaj aerozolu jest generowany przez ultradźwiękowe nawilżacze powietrza, inhalatory lub urządzenia tworzące mgłę. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego typu urządzeń.

Objawy zakażenia legionellozą

Okres inkubacji choroby trwa od 2 do 10 dni. Po tym czasie pojawiają się objawy, m.in. bóle mięśni, ból głowy, gorączka, kaszel, zaburzenia oddychania. Objawom mogą towarzyszyć np. bóle brzucha, wymioty i biegunka. Legionellozę w większości przypadków można wyleczyć przy pomocy antybiotyków. Do zgonów najczęściej dochodzi u osób starszych i u osób z obniżoną odpornością.