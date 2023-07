W lipcu (Od 1.07 do 25.07) wydano 352 tys. kart EKUZ.

Rzeczniczka NFZ Beata Kopczyńska poinformowała również, że najwięcej kart EKUZ wydawanych jest przez Centrum Usług Wspólnych (CUW), do którego spływają elektroniczne wnioski od klientów NFZ.

Od stycznia do 25 lipca br. CUW wydał 576 tys. EKUZ, natomiast w przypadku kart EKUZ wydawanych podczas osobistej wizyty w NFZ, najwięcej wydał śląski NFZ - 192 tys. kart, a następnie mazowiecki NFZ – 156 tys. EKUZ.

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

EKUZ to podstawa przed wyjazdem do państw UE, EFTA (czyli Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu) i Wielkiej Brytanii. Nic nie kosztuje, a w razie nagłej choroby ułatwi korzystanie z publicznej opieki medycznej.

Karta EKUZ pozwala nam na skorzystanie za granicą ze świadczeń medycznych w placówkach publicznej ochrony zdrowia, w przypadku nieplanowanego i niezbędnego leczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że każde państwo ma swoje zasady. W wielu państwach pacjent musi dopłacać do wizyty u lekarza, badań laboratoryjnych, czy leczenia szpitalnego. Dlatego, oprócz wyrobienia karty EKUZ, należy zapoznać się z zasadami publicznej opieki zdrowotnej, która obowiązuje w danym państwie. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej NFZ w zakładce dla pacjenta, pod hasłem EKUZ.

Kartę EKUZ może otrzymać każdy, kto jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego lub ma prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Karta jest ważna wraz z paszportem lub dowodem osobistym. Co istotne, taką kartę powinna mieć każda osoba wyjeżdżająca, także dziecko. EKUZ rodzica nie uprawnia do uzyskania pomocy medycznej dla dziecka. EKUZ dziecka jest ważny z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Wniosek o wyrobienie karty EKUZ można złożyć elektronicznie (przez Internetowe Konto Pacjenta lub ePUAP) lub w placówce NFZ i na lotnisku Chopina. Więcej informacji na stronie https://pacjent.gov.pl/ekuz.