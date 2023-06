Lekarze PPOZ podkreślają, że kąpiele słoneczne są zalecane ze względu na witaminę D, jednak wysokie temperatury mogą być zabójcze dla organizmu, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Wraz ze wzrostem temperatury do 30 stopni Celsjusza, wzrasta również zagrożenie udarem cieplnym. Niekontrolowane, długotrwałe przebywanie na słońcu może także doprowadzić do poważnych poparzeń.

- Po sezonie letnim do naszych gabinetów częściej zgłaszają się pacjenci narzekający na przebarwienia i zmiany na istniejących już znamionach. Nie zawsze jest to nowotwór, jednak zdarzają się i takie przypadki. Słońce ma dobrotliwy wpływ na nasze zdrowie, ale tylko wtedy, gdy wiemy, jak z niego korzystać. Absolutnie nie wolno wychodzić na plażę czy spacerować w upały bez wcześniejszego zabezpieczenia się dobrym kremem z filtrem UV – podkreśliła prezeska Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

Tym samym zalecane jest stosowanie kremów z wysokim filtrem UV i ochrona głowy w postaci kapelusza, czapki czy chustki. W upały powinno się też wypijać więcej płynów – dziennie zaleca się nawet dwa litry, najlepiej wody mineralnej.

Lekarze ostrzegli, że przy wysokiej temperaturze nie jest wskazane spożywanie lodów, ponieważ najłatwiej wtedy o infekcje. Co więcej należy się wystrzegać spożywania posiłków w niesprawdzonych barach i punktach gastronomicznych ze względu na to, że latem częściej dochodzi do zatruć salmonellą.

Kolejną zasadą bezpieczeństwa, na którą PPOZ zwróciło uwagę, jest unikanie niestrzeżonych kąpielisk. Ponadto należy powstrzymać się od wskakiwania do wody, gdy organizm jest rozgrzany. Może dojść do szoku termicznego, a nawet do śmierci.

- Ogromnym zagrożeniem jest skakanie na główkę w miejscach do tego niewyznaczonych i gdy grunt jest nieznany. Uderzenie głową o dno może skończyć się kalectwem. Dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego, co skutkuje paraliżem. Absolutnie z kąpielą wodną nie wolno łączyć alkoholu! Taka mieszanka to prosta droga do utonięcia – wskazała szefowa PPOZ.

Porozumienie zwróciło również uwagę na spędzanie czasu przed komputerem. Wraz z nadejściem wakacji uczniowie, którzy pozostają w tym czasie w domach, więcej czasu spędzają przed ekranem komputera i telefonu.

W ocenie lekarzy może mieć to znaczące skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

- Podczas korzystania z internetu nie należy zawierać znajomości z osobami, które proponują nawiązanie rozmowy czy spotkanie. Nigdy nie wiadomo, kto kryje się po drugiej stronie. Rodzice powinni kontrolować takie rozmowy, ale przede wszystkim zadbać, żeby ich dziecko całymi dniami nie przesiadywało przed monitorem. Organizm młodego człowieka po wielu miesiącach siedzenia w szkolnej ławie potrzebuje ruchu. To najlepszy czas, żeby dotlenić umysł, wzmocnić mięśnie kręgosłupa i nabrać sił do dalszej nauki – zaznaczono.

Dobra dieta w czasie wakacji

W upalne dni warto zadbać o wzmacniającą i lekkostrawną dietę. W menu powinny się znaleźć produkty wspomagające produkcję melaniny i dostarczające witaminy A. Są to m.in. wątróbka, ryby, żółte sery i żółtka jaj. Bombą witaminową są także owoce i warzywa sezonowe: truskawki, papryka, pomidory, cytryny, pomarańcze, kiwi (witamina C – wzmacnia skórę i ma działanie odtruwające).

Na zdrowie mają wpływ także rośliny strączkowe, melony, marchewka i szpinak. Zapobiegają odwodnieniu i utrzymują opaleniznę, dostarczając witamin E i B.