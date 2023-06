Fitness Authority® zaczęła swoją działalność w 2004 roku, a jej początki były związane ze sportem. Jednak z biegiem czasu dynamicznie rozwijała swoje portfolio dostosowując je do potrzeb wszystkich entuzjastów zdrowego stylu życia. Obecnie produkty marek FA® dostępne są w licznych punktach sprzedaży między innymi na siłowniach, w sklepach internetowych oraz w popularnych sieciach sklepów. Firma stale poszerza swoją ofertę, starając się aby odpowiadała na oczekiwania nawet najbardziej wymagających rynków. Obecnie eksportuje swoje produkty do ponad 80 krajów na całym świecie, ugruntowując swoją pozycję lidera w branży.

Złoty Laur Konsumenta 2023

Fitness Authority® stale podnosi poprzeczkę, ustalając nowe standardy jakości i innowacji. Właśnie dlatego została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem - złotym Laurem Konsumenta 2023. To nie tylko potwierdzenie doskonałości Fitness Authority® w dziedzinie suplementów diety, ale także dowód uznania ze strony klientów, którzy doceniają najwyższą jakość i skuteczność produktów tej marki. W sondażu dotyczącym jakości produktów żywnościowych dla sportowców, przeprowadzonym w ramach plebiscytu, Fitness Authority® zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. To wynik długotrwałego zaangażowania firmy w dostarczanie produktów, które nie tylko wspierają efektywność treningów, ale również zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia swoich klientów. FA® wyróżnia się nie tylko asortymentem, ale także swoim szerokim zaangażowaniem w rozwój społeczności sportowej. Tylko w bieżącym roku firma sponsoruje ponad 30 dużych, ogólnopolskich imprez sportowych. Dodatkowo, jest obecna na największych targach branży fitness na całym świecie, prezentując nowości i popularyzując zdrowy styl życia.

Jakość i zrównoważony rozwój

Fitness Authority® nieustannie poszukuje nowych rozwiązań. Posiada własne zaplecze technologiczne, nowoczesne laboratorium i zaawansowany zakład produkcyjny, które pozwalają na tworzenie unikalnych i skutecznych formuł suplementów. W ofercie marki znajdują się batony, kremy, napoje, shoty oraz suplementy diety w różnych formach, takich jak napoje, żele, proszki, kapsułki czy tabletki. "My wyznaczamy standardy, inni nas naśladują®" - to podejście odzwierciedla determinację firmy w tworzeniu produktów, które są bezpieczne, zgodne z aktualnymi trendami i odpowiadają na realne potrzeby klientów. Badania naukowe i współpraca z ekspertami w dziedzinie żywienia i sportu umożliwiają FA® tworzenie suplementów diety o najwyższej skuteczności i bezpieczeństwie. Firma kładzie duży nacisk na odpowiedzialność społeczną i ochronę środowiska naturalnego, stosując zrównoważone praktyki produkcyjne, minimalizując zużycie energii i ogranicza emisję dwutlenku węgla. Ponadto aktywnie wspiera inicjatywy społeczne, ponieważ wierzy w holistyczne podejście do zdrowia i dobrostanu.

Rok 2023 przyniósł kolejne prestiżowe wyróżnienia dla Fitness Authority®. Oprócz złotego Lauru Konsumenta, firma otrzymała również tytuł Dobrej Marki 2023 - Jakość, Zaufanie, Renoma. Wcześniej została uhonorowana Diamentem Miesięcznika Forbes oraz nagrodą Corporate LivesWire's Global Awards 2022/2023, co świadczy o uznaniu i jej ugruntowanej reputacji na arenie międzynarodowej. Przyszłość jest pełna ambitnych planów rozwojowych. Firma kontynuuje inwestycje w badania i rozwój, możemy się także spodziewać kolejnych nowości produktowych. Ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozostaje głównym motorem, który napędza Fitness Authority® do wyznaczania standardów i osiągania kolejnych sukcesów w branży.

Więcej informacji na temat firmy i jej oferty produktowej na stronie: https://fanutrition.pl