Niestety nasza skóra z wiekiem się starzeje. W organizmie dochodzi do degradacji jej budulców – m.in. kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego i toczy się walka między wolnymi rodnikami a antyoksydantami.

Jak tłumaczy dr n. med. Aleksandra Szybist – dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej z krakowskiego SCM estetic wolne rodniki to cząsteczki, które naturalnie występują w organizmie człowieka. - Są niezbędne dla wielu procesów biologicznych, ale jednocześnie mogą być szkodliwe. Należą do grupy cząsteczek, które mają nieparzystą liczbę elektronów, co sprawia, że ​​są bardzo reaktywne chemicznie i maja zdolność uszkadzania elementów komórki, w tym degradacji DNA, białek i lipidów, przez co są uważane za przyczynę stanienia się organizmu.

Stres oksydacyjny, czyli zaburzony stan równowagi pomiędzy działaniem wolnych rodników, a ich neutralizacją, może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób, takich jak choroby serca, nowotwory, ale też właśnie do starzenia się skóry. W wyniku nadmiernego działania wolnych rodników uszkadzane zostają składniki strukturalne skóry. To z kolei prowadzi do utraty jej jędrności oraz indukuje powstawanie zmarszczek. Ponadto, stres oksydacyjny i nadmiar wolnych rodników uszkadzają ochronną barierę hydrolipidową, prowadząc do przesuszenia skóry poprzez zwiększenie przeznaskórkowej utraty wody (TEWL), stany zapalne poprzez zwiększone uwalnianie cytokin prozapalnych co w konsekwencji może powodować podrażnienia skóry oraz nasilenie objawów wielu dermatoz takich jak trądzik, łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry.

Jak chronić skórę przed wolnymi rodnikami?

Chcąc chronić skórę przed działaniem wolnych rodników, należy stosować skuteczną ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ promieniowanie UV to jeden z głównych czynników powodujących powstawanie wolnych rodników w skórze.

Dr n. med. Aleksandra Szybist zwraca uwagę na stosowanie antyoksydantów. - Są to substancje odpowiedzialne za neutralizację i usuwanie nadmiaru wolnych rodników z organizmu. Należą do nich osławiona witamina C, ale również witamina E, witamina D, likopen, beta-karoten i koenzym Q10.

Antyoksydanty mogą być endogenne (wytwarzanymi przez organizm), ale również co dla wielu osób zbawienne egzogennymi, czyli dostarczanymi z zewnątrz np. przez suplementację i dietę oraz właściwą pielęgnację.

Witamina C, czyli kwas askorbinowy należy do egzogennych antyoksydantów. Jest substancją, której organizm ludzki nie potrafi syntetyzować i magazynować, a jest niezbędna do procesu produkcji kolagenu i elastyny. Pomaga w utrzymaniu i odtworzeniu odpowiedniej gęstości skóry, jędrności i elastyczności oraz chroni przed powstawianiem zmarszczek. To od niej zależy prawidłowe gojenie się ran i prawidłową regeneracja skóry. Pomaga także w rozjaśnianiu przebarwień i plam pigmentacyjnych poprzez hamowanie enzymu tyrozynazy, biorącego udział w produkcji melaniny. Chroni więc skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, wygładza ją i rozjaśnia, wyrównując koloryt. Poprawia strukturę naczyń krwionośnych. Jest najbardziej znanym, najsilniejszym antyoksydantem ludzkiej skory.

Jak stosować witaminę C

- Witaminę C najlepiej dostarczać organizmowi wraz z pożywieniem. Bogate jej źródła to owoce i warzywa m. in. natka pietruszki 178mg/100g,cytryna 53mg/100g, wątroba wołowa 30mg/100g, pomidory 22mg/100g. Zalecane dzienne spożycie wynosi 60 mg. Można ją również suplementować. To co jest istotne do jej wchłaniana to, że rozpuszcza się w wodzie (jest hydrofilna) i nie rozpuszcza się w tłuszczach. Kosmetyki zawierające kwas askorbinowy mają szerokie spektrum działania, polecane są zwłaszcza dla osób z cerą dojrzałą, u osób palących papierosy oraz w przypadku skłonności do powstawania przebarwień – wyjaśnia dermatolog SCM estetic.

Czysty kwas askorbinowy często jest zastępowany przez jego pochodne ze ponieważ ze względu na swój hydrofilowy charakter, wykazuje trudności w przenikaniu przez warstwę rogową naskórka. Powszechnie występującą formą kwasu askorbinowego w kosmetykach jest glukozyd askorbylu oraz palmitynian askorbylu i jest najbardziej odpowiednim związkiem ze względu na dobrą rozpuszczalność w lipidach oraz stabilne właściwościci antyoksydacyjne.

Dr n. med. Aleksandra Szybist zaznacza, że witamina C może być bezpiecznie stosowana w pielęgnacji domowej, w postaci serum, kremu, toniku czy maski. - Roztwór 10 proc. kwasu askorbinowego skutecznie opóźnia procesy fotostarzenia się skóry oraz ma właściwości przeciwzapalne. Ze względu na wspomniane działanie ochronne przed promieniami UV, warto zastosować ją rano przed wyjściem na zewnątrz. Witamina C działa synergistycznie z filtrami przeciwsłonecznymi, wzmacniając ich działanie ochronne. Warto więc postawić na jej stosowanie latem wraz z filtrami, kiedy szkodliwe działanie promieniowania UV jest wzmożone.-

Przed aplikacją preparatu ważne jest wcześniejsze dokładne delikatne oczyszczanie skóry, by witamina C lepiej się wchłaniała. Aby działanie antyoksydacyjne witaminy C było efektywne, ważna jest regularność w jej codziennym stosowaniu.

W warunkach gabinetowych stosowane są profesjonalne preparaty z witaminą C. Może to być witamina C stosowana bezpośrednio na twarz w wysokim stężeniu, ale również do iniekcji, czy innych zabiegów z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Preparaty z witaminą C do użytku profesjonalnego różnią się tym, że mają wyższe stężenie składnika aktywnego, może to być nawet 40 proc. czystej witaminy C I tak więc bardzo korzystnie działają profesjonalne peelingi z witaminą C lub zabiegi z witaminą C stosowane w formie ampułek do mezoterapii mikroigłowej

Wykorzystywanie witaminy C zalecane jest nie tylko osobom ze skłonnościami do przebarwień, z cerą naczynkową czy w zaawansowanym wieku. To witamina młodości, którą powinien przyjmować każdy kto chce długo cieszyć się nie tylko piękną skórą, ale i dobrym zdrowiem.