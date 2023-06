Sprawdzony i skuteczny lek na osteoporozę, który jest obecnie dostępny tylko w postaci iniekcji, można także podawać doustnie za pomocą nowej "robotycznej pigułki" – donoszą naukowcy podczas ENDO 2023 – dorocznego spotkania Towarzystwa Endokrynologicznego w Chicago, Illinois.

- Uważamy, że to badanie dostarcza pierwszych dowodów klinicznych na bezpieczne i skuteczne podanie teryparatydu – leku na osteoporozę – za pomocą doustnej pigułki-robota – mówi dr Arvinder Dhalla z firmy Rani Therapeutics, która opracowała technologię i sfinansowała omawiane badanie. - Dane z tego badania są bardzo zachęcające i dają nadzieję na doustne leczenie osobom, które cierpią na choroby przewlekłe wymagające bolesnych zastrzyków – takie jak osteoporoza.

Połknięta przez pacjenta zrobotyzowana pigułka przechodzi przez żołądek w stanie nienaruszonym. W jelicie pigułka uwalnia samonapełniający się balonik z mikrostrzykawką, która przy użyciu mikroigły dostarcza lek.

- Ukłucie igły nie wyzwala reakcji bólowej w jelicie, więc zastrzyk jest bezbolesny – wyjaśniła dr Dhalla. Igła szybko się rozpuszcza, a lek jest wchłaniany, podczas gdy mechanizm dostarczający opróżnia się i jest bezpiecznie wydalany z organizmu.

- Zrobotyzowana pigułka, która jest właściwie automatycznym wstrzykiwaczem do połykania w postaci pigułki, została zaprojektowana tak, aby bezpiecznie i skutecznie dostarczać lek jako bezbolesne zastrzyki jelitowe – mówi badaczka.

Badanie I fazy z udziałem 39 zdrowych kobiet oceniało bezpieczeństwo, tolerancję i przemieszczanie się w organizmie robotycznej pigułki RT-102, zawierającej dawkę leku. Teryparatyd jest syntetyczną formą ludzkiego parathormonu i stosuje się go w celu odbudowy osłabionych kości u pacjentów z osteoporozą – obecnie w formie codziennych wstrzyknięć przez okres do dwóch lat. W Polsce lek ten jest zarejestrowany, ale ze względu na wysoką cenę nie jest powszechnie stosowany.

Uczestniczki badania zostały podzielone na trzy grupy. Dwie grupy otrzymały niższą lub wyższą dawkę leku dostarczoną przez robotyczną pigułkę, a trzecia grupa otrzymała standardowy zastrzyk teryparatydu. Badacze przy pomocy fluoroskopii – metody obrazowania, pozwalającej na śledzenie ruchomych obrazów w czasie rzeczywistym – obserwowali, jak pigułka przemieszcza się w ciele. Mierzyli także stężenia leku w próbkach krwi pobranych w ciągu sześciu godzin od ego podania. Badanie wykazało, że dostępność biologiczna leku podawanego przez pigułkę-robota była porównywalna lub lepsza niż leku podawanego we wstrzyknięciu. Dostępność biologiczna lub inaczej biodostępność leku mówi o tym, jaka część substancji przedostanie się do krwiobiegu z miejsca podania i jak szybko się to stanie.

- Ta przełomowa technologia przekształcania zastrzyków w pigułki doustne jest ważnym krokiem naprzód w kierunku wyeliminowania bolesnych zastrzyków dla milionów pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe – dodaje dr Dhalla.