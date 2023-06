W niedzielę 18 czerwca już po raz siódmy ulicami Warszawy przejdzie Marsz Żółtej Wstążki; w tym roku pod hasłem "SOS dla psychiatrii dzieci i młodzieży". - Większość naszych postulatów dotyczy problemów psychiatrii dzieci i młodzieży - zaznaczył prezes fundacji. - Nie ma programów profilaktycznych w szkołach, nie ma tam też psychologów, nie ma psychiatrów dziecięcych i niewiele się w tej sprawie robi, a dzieciaki są przemęczone nauką, ponieważ program szkolny jest przeładowany - wyjaśnił.

Dodał, że w ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do psychiatrów czy psychoterapeutów bardzo wzrosła. - Ludzie mają mniejsze opory, zaczynają więcej mówić na ten temat i coraz więcej osób chce korzystać z tej formy pomocy, czasem nawet profilaktycznie - zauważył.

Jego zdaniem wśród młodzieży najwięcej problemów związanych jest z relacjami z rówieśnikami. - Dzieciaki są bardzo narażone na hejt, ich życie towarzyskie często sprowadza się do smartfonów, a to prowadzi do problemów interpersonalnych - zaznaczył.

Zdaniem eksperta nie ma wystarczających nakładów finansowych na rozwój psychiatrii dziecięcej w Polsce, a to prowadzi do braków w personelu. - Psychiatrzy i psychoterapeuci nabierają doświadczenia i odchodzą do prywatnych ośrodków - zauważył.

Kłoskowski przyznał, że w Polsce poprawie uległ stan opieki ambulatoryjnej. „Powstało około 300 środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Najczęściej jednak nie dyżurują w nich lekarze, a interwencja farmakologiczna jest czasem bardzo potrzebna” – wyjaśnił.

Zaznaczył, że na wizytę u psychiatry dziecięcego czeka się miesiącami. „Jeśli jest konieczność umieszczenia dziecka w szpitalu psychiatrycznym, a takie sytuacje są wyjątkowo niebezpieczne, bo zazwyczaj chodzi o depresje i próby samobójcze, to okazuje się, że miejsc po prostu nie ma. Zdarza się, że dzieci wymagające hospitalizacji są kierowane na oddziały dla dorosłych. To nie powinno mieć miejsca” – powiedział.

Psychoterapeuta przypomniał, że w Polsce wciąż zamykają się kolejne oddziały psychiatrii dzieci i młodzieży, a w ich miejsce nie powstają nowe. Wskazał, że największym problemem jest niewystarczająca liczba psychiatrów dziecięcych. „W całej Polsce jest ich zaledwie 400” – powiedział.

Ekspert podkreślił, że niezwykle ważną rolę odgrywa profilaktyka. W ocenie Kłoskowskiego w polskich szkołach brakuje psychologów. - Potrzebne jest działanie profesjonalistów, którzy zmienią ramy programowe w szkołach, którzy będą prowadzić zajęcia z komunikacji. Godzina wychowawcza raz w tygodniu to za mało. Uważam, że do szkół powinien zostać wprowadzony przedmiot zdrowie psychiczne – powiedział.

Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić rodziców? - Jeśli dziecko zawsze było aktywne i siedziało całymi dniami na podwórku, a nagle przestaje wychodzić i siedzi całymi dniami w domu, to jest to niepokojące. I na odwrót: jeśli dziecko nagle zaczyna spędzać większość czasu poza domem, a nigdy wcześniej tego nie robiło to też jest powód do obaw – wyjaśnił Kłoskowski.

Prezes fundacji zaznaczył, że najważniejsza jest rozmowa z dzieckiem. - Trzeba jak najczęściej odrywać dzieci od smartfonów i komputerów. Pamiętajmy, by pytać nasze dziecko jak się czuje, co się u niego dzieje i jak najwięcej z nim przebywać – poradził. - Zawsze lepiej skonsultować się ze specjalistą za wcześnie niż za późno - dodał.

W ocenie Kłoskowskiego postrzeganie osób dotkniętych kryzysem psychicznym w ostatnich latach uległo znacznemu polepszeniu. Przypomniał, że fundacja eFkropka została utworzona, by zapobiegać stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym. - Choroba psychiczna, czy kryzys psychiczny do niedawna były tematami tabu. Dziś chodzenie na terapie nie jest dla dzieci niczym dziwnym – powiedział.

Marsz Żółtej Wstążki wyruszy spod Ministerstwa Zdrowia. - Marsz rozpocznie się o godz. 12.00 od pikiety pod gmachem Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15. Następnie przejdziemy ulicą Senatorską do Marszałkowskiej, skąd przy pl. Konstytucji skręcimy w ul. Piękną. Dalej przejdziemy al. Ujazdowskimi aż dojdziemy do al. Szucha, gdzie zakończymy marsz pod budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki – poinformował Kłoskowski.