Niestety pojawiające się na twarzy wraz z upływem czasu zmarszczki są efektem zmian zachodzących w naszej fizjologii i strukturze skóry. Proces starzenia przebiega w różnym tempie u każdego z nas, gdyż wpływ na niego ma wiele czynników, powiązanych zarówno z indywidualną kondycją organizmu, z wiekiem, ale również z uwarunkowaniami genetycznymi czy zewnętrznymi, jak choćby środowisko, styl życia czy stosowana dieta. Możemy jednak naturalnie stymulować naszą skórę do regeneracji, poprawić jej kondycję i wzmocnić mięśnie korzystając z liftingujących masaży twarzy. Warto rozważyć skorzystanie z ich potencjału jeśli:

Po pierwsze – gdy chcemy zniwelować zmarszczki mimiczne

Intensywny masaż tkanek głębokich w trakcie masażu liftingującego pozwala zniwelować napięcie mięśniowe, a w efekcie przy regularnych sesjach wygładzić drobne zmarszczki. Może więc działać jak naturalny lifting twarzy, w którym zamiast preparatów medycznych wykorzystuje się znajomość anatomii i umiejętność oddziaływania dłońmi na różnych poziomach warstw skóry i mięśni.

Po drugie – gdy chcemy uzyskać naturalną regenerację skóry i dotlenić ją

Skóra wraz z wiekiem traci nie tylko jędrność, ale także naturalne zdolności regeneracyjne i blask. Promienna cera jest oznaką zdrowia i młodego wyglądu. Odpowiednio i regularnie wykonywany masaż może poprawić odżywienie skóry i jej kondycję. Intensywne ruchy w trakcie realizacji masażu sprzyjają stymulacji i odżywieniu skóry twarzy. Masaż liftingujący wykonywany przez specjalistę, pozwala przywrócić skórze blask i zwiększyć jej jędrność.

Po trzecie – gdy chcemy pobudzić w skórze produkcję kolagenu i elastyny

Wraz z wiekiem ze skóry ubywa kolagenu, co niestety skutkuje procesem starzenia się skóry. Skóra zaczyna wówczas tracić jędrność i elastyczność, a zmarszczki zaczynają być coraz bardziej widoczne. Zmniejsza się również ilość kwasu hialuronowego, co przyczynia się do odwodnienia skóry. Rytmiczne ruchy opuszków palców podczas masażu oraz stosowanie różnych prędkości sprzyjają stymulacji produkcji kolagenu i elastyny w skórze. Dobrze wykonany masaż poprawia metabolizm komórkowy, co sprzyja z czasem także wizualnemu odmłodzeniu twarzy.

Po czwarte – gdy chcemy naturalnie poprawić owal twarzy czy opadające powieki

Jednym z największych atutów liftingującego masażu twarzy jest jego zakres i głębokość oddziaływania. W odróżnieniu od innych metod z zakresu terapii manualnej twarzy jest realizowany przede wszystkim na głębszych warstwach skóry, tkanek podskórnych i tłuszczowych, jak również powięzi i mięśni. Efektem takich działań na poziomie tkanek głębokich może być na przykład poprawienie owalu twarzy, podniesienie opadających policzków czy powiek. Liftingujący masaż pozwala naturalnie korygować niektóre efekty starzenia się twarzy, gdyż może pozytywnie wpływać na przywracanie jej proporcji. Niezbędna jednak do jego wykonywania jest dobra znajomość anatomii i wielu złożonych technik manualnych.

Po piąte – gdy chcemy pozbyć się napięć z okolic twarzy i zredukować stres

Masaż twarzy działa nie tylko kojąco na naszą skórę, ale także pomaga redukować stres przez niwelowanie napięcia mięśniowego i obniżanie sztywności mięśni twarzy. Stres jest bardzo destrukcyjnym czynnikiem odbijającym się na naszym wyglądzie, gdyż długotrwałe napięcie mięśni mimicznych pod wpływem stresu skutkuje szybszym powstawaniem zmarszczek. Jednym ze sposobów na relaksowanie mięśni za pomocą głębokiego masażu twarzy, działającego kompleksowo na wielu poziomach tkanek głębokich, powięzi, mięśni i przyczepów mięśniowych jest niwelowanie nieprzyjemnych napięć mięśniowych.

Aby wykorzystać w pełni potencjał masażu liftingującego twarzy warto nie tylko znaleźć dobrego specjalistę terapii manualnych twarzy, ale również korzystać regularnie z masaży, a nawet wzmacniać ich efekt automasażami w domu.

Odpowiednio wykonywany masaż twarzy może doprowadzić do bardzo naturalnego efektu odmłodzenia przez zmniejszenie oznak starzenia się skóry. Bazując na wiedzy azjatyckich mistrzów masażu oraz rozwijając w oparciu o własne doświadczenia autorskie wersje intensywnego masażu japońskiego, można uzyskać bardzo dobre rezultaty w postaci na przykład poprawy konturu twarzy, podniesienia policzków, zmniejszenia opuchlizny, ujędrnienia i zdrowszego wyglądu skóry. – mówi Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.