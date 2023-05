Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego ustanowiono w 2010 r., obchodzony jest 19 maja.

Reklama

Święto, jak wskazuje PPOZ, to doskonała okazja do podziękowania medykom zapewniającym kompleksową opiekę tysiącom pacjentów od pierwszego dnia życia do później starości.

PPOZ zaznacza, że lekarz rodzinny nie bez powodu nazywany jest lekarzem pierwszego kontaktu.

Reklama

- To właśnie do niego po pierwszą poradę przychodzi pacjent. Jemu, jako pierwszemu zwierza się ze swoich problemów. A potem to lekarz rodzinny, jako pierwszy próbuje je zdiagnozować i pomóc w powrocie do zdrowia. Słucha, proponuje, zachęca, ostrzega, radzi. Odwiedza chorych w domach, wykonuje bilanse zdrowia, kieruje do specjalistów – wskazało PPOZ.