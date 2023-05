Fluoroza to schorzenie, które wynika z przewlekłego narażenia organizmu na nadmierne ilości fluoru. Fluor jest pierwiastkiem, który występuje naturalnie w wodzie, glebie, żywności i jest dodawany do wielu produktów, takich jak pasta do zębów i płyny do płukania jamy ustnej, w celu zapobiegania próchnicy.

Fluoroza występuje głównie u dzieci w okresie, gdy rozwijają się ich zęby, czyli od momentu, gdy zęby są jeszcze w fazie formowania się w szczękach aż do około 8. roku życia. W tym czasie nadmiar fluoru może wpływać na proces mineralizacji szkliwa zębów, powodując wystąpienie charakterystycznych zmian. Objawy flurozy Objawy fluorozy zależą od stopnia nasilenia schorzenia. W łagodnych przypadkach fluorozy mogą wystąpić białe plamy na szkliwie zębów. W bardziej zaawansowanych przypadkach szkliwo może stać się brązowe i wykruszać się, prowadząc do ubytków i nieprawidłowego kształtu zębów. Nadmierne wystawienie na fluor może mieć negatywny wpływ na zdrowie, zwłaszcza u dzieci. Groźność fluorozy zależy od stopnia nasilenia schorzenia. W łagodnych przypadkach zmiany kosmetyczne mogą być jedynym problemem, ale w przypadkach bardziej zaawansowanych fluoroza może wpływać na funkcję żucia, mówienia i wywoływać dyskomfort. Warto zaznaczyć, że fluoroza zębów jest różna od nadmiernego spożycia fluoru przez cały organizm, co może prowadzić do toksycznego działania na kości i narządy wewnętrzne. Takie przypadki zatrucia fluoru są rzadkie i zwykle związane z nadmiernym spożyciem fluoru z nieodpowiednimi źródłami, takimi jak zanieczyszczone wody pitne lub suplementy diety. Zapobieganie flurozie Aby zapobiegać fluorozie, zaleca się kontrolowanie ilości spożywanego fluoru, szczególnie u dzieci. Ważne jest, aby stosować odpowiednią pastę do zębów z właściwą ilością fluoru, zgodnie z zaleceniami stomatologa, oraz monitorować inne źródła fluoru w diecie. W przypadku obaw dotyczących fluorozy zębów, warto skonsultować się z dentystą, który może udzielić dalszych wskazówek i zaleceń.