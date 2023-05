Antybiotyki to rodzaj leków stosowanych do zwalczania infekcji wywołanych przez bakterie. Działają one poprzez zabijanie lub hamowanie wzrostu tych mikroorganizmów.

Antybiotyki mogą działać na różne sposoby, np. poprzez niszczenie ściany komórkowej bakterii, blokowanie syntezy białek lub kwasów nukleinowych, czy uszkadzanie błon komórkowych.

Antybiotyki działają tylko na bakterie, nie na wirusy ani grzyby.

Stosowanie antybiotyków powinno być dokładnie dopasowane do rodzaju i wrażliwości bakterii na dany lek. Nieprawidłowe lub nadmierne stosowanie antybiotyków może prowadzić do rozwoju oporności bakterii na te leki.

Antybiotyki mogą powodować skutki uboczne , takie jak biegunka, nudności, bóle brzucha, reakcje alergiczne, itp.

Antybiotyki są często stosowane m.in. w leczeniu chorób bakteryjnych, takich jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie ucha, zapalenie gardła, czy zakażenia dróg moczowych.

Stosowanie antybiotyków jest jednym z najważniejszych postępów medycyny, które przyczyniło się do zmniejszenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób zakaźnych.