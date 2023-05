Choroba lokomocyjna, nazywana także chorobą morską, to zaburzenie równowagi wywołane przez ruchy, takie jak kołysanie, huśtanie, drgania lub wstrząsy. Jest to reakcja organizmu na to, że informacje otrzymywane z różnych części ciała są ze sobą sprzeczne.

Podczas gdy oczy widzą ruch, układ przedsionkowy (czyli narząd w uchu wewnętrznym odpowiedzialny za równowagę) nie wykrywa go.

To powoduje dezorientację i uczucie niezdrowego samopoczucia, które może prowadzić do wymiotów, bólu głowy, zawrotów głowy, nadmiernego pocenia się i osłabienia.

Choroba lokomocyjna może wystąpić podczas podróży samochodem, pociągiem, statkiem lub samolotem.

Może również wystąpić podczas jazdy na huśtawce lub w wesołym miasteczku.

W przypadku niektórych osób choroba lokomocyjna jest łagodna, a u innych może być poważnym problemem, który uniemożliwia podróżowanie.