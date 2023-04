Obywatele Ukrainy, który przyjechali do Polski 24 lutego 2022 r. lub później, mają prawo do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, w tym do refundowanych leków, na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dotyczy to również nieletnich.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby objęte ustawą są uprawnione w Polsce do opieki zdrowotnej w takim samym zakresie jak osoby ubezpieczone. Pacjenci ukraińscy mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w wybranych przez nich samych podmiotach leczniczych, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w polskim systemie opieki zdrowotnej. Osoby, które doświadczyły uchodźstwa w związku z wojną w Ukrainie, mają też prawo do wszystkich świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – w tym opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej. Po 25 lutego 2022 r. minister zdrowia zapewnia możliwość szczepienia cudzoziemców – obywateli Ukrainy, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu tożsamości. Takim dokumentem jest: paszport obywatela Ukrainy, paszport zagraniczny i tymczasowy dowód osobisty cudzoziemca – TZTC. Aby usprawnić porady lekarskie dla obywateli Ukrainy, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację Likar. Umożliwia ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim. Aplikacja składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. Dzięki aplikacji w czasie konsultacji medycznej język ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski, a język polski na język ukraiński/rosyjski. Gdy pacjent będzie mówił po ukraińsku, lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim. Gdy lekarz będzie wykorzystywać język polski, pacjent otrzyma transkrypcję w języku ukraińskim. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem. Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf i wydrukowane. Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, polskim i angielskim. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło także usługę teleplatformy pierwszego kontaktu na osoby posługujące się językiem ukraińskim. W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, każdy otrzyma profesjonalną pomoc medyczną przez telefon – w języku ukraińskim, polskim i angielskim. Wystarczy zadzwonić na numer 800-137-200 lub wypełnić formularz. W ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu można otrzymać poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie i e–zwolnienie. Ministerstwo Zdrowia, wraz z Centrum e-Zdrowia, przystosowało też Internetowe Konto Pacjentów do języka ukraińskiego. W Internetowym Koncie Pacjenta widoczne są recepty, skierowania i dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia. W języku ukraińskim została uruchomiona również aplikacja mojeIKP. Aplikacja umożliwia m.in.: łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań; sprawdzenie historii e-recept i e-skierowań; wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR e-recepty na ekranie telefonu (bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL); sprawdzenie, kiedy i w jakiej placówce odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania; udostępnianie i pobieranie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), czyli zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu, a także sprawdzenie wyniku testu na COVID-19.