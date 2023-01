W efekcie w ciągu roku do szpitali trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za pobytu w szpitalu od pierwszego dnia. Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną jednorodną grupą pacjentów (JGP), szpital, otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji.

Od lutego stawki pójdą w górę, podwyżka będzie stopniowa.

Ulepszony mechanizm – jak akcentuje NFZ – sprawi, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów.

Po zmianach za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu NFZ zapłaci ok. 50 proc. pełnej stawki za hospitalizację. W pierwszym dniu – 67 proc., w drugim – 83 proc., a trzeciego dnia hospitalizacji – 100 proc. – przekazał PAP Fundusz.

NFZ podnosi, że jest to rozwiązanie oczekiwane przez dyrektorów szpitali.

Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji pacjenci szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza cytowany w informacji NFZ prezes Funduszu Filip Nowak.

Dzięki wyższym stawkom za hospitalizację do szpitali w ciągu roku trafić ma dodatkowo co najmniej 200 mln zł. Zmiany w rozliczaniu hospitalizacji wejdą w życie od lutego 2023 r.

NFZ podał, że pod koniec grudnia 2022 r. wydano instrukcje pozwalające szpitalom na uwzględnienie zmian w stawkach za hospitalizacje (rozliczane według JGP).

Miesięczny bufor jest potrzebny na dostosowanie systemów szpitalnych do nowych stawek za hospitalizację. Placówki mają na to czas do końca stycznia 2023 r. – podał NFZ.