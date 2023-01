Dzisiaj rano podpisałem rozporządzenie, które wprowadza do POZ, czyli u lekarza rodzinnego, możliwość wykonania testu, który będzie identyfikował, z jaką przypadłością mamy do czynienia – czy jest to RSV, grypa, czy COVID-19 – powiedział w czwartek minister Adam Niedzielski.

W czwartek podczas konferencji prasowej minister zdrowa Adam Niedzielski przekazał, że podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu do POZ tzw. testów combo, które pozwalają na identyfikację choroby, z którą mamy do czynienia – RSV, grypę lub COVID-19. Reklama Jesteśmy po rozmowach z producentami, którzy zadeklarowali, że w tym profesjonalnym obrocie testów nie zabraknie. Mówię tutaj o profesjonalnym obrocie, bo testy, które mamy w aptekach, muszą być dodatkowo certyfikowane do samowykorzystania, a testy które będą wykonywane w POZ, to będą testy przeznaczone dla profesjonalistów – wyjaśnił Niedzielski. Nie da się odróżnić RSV od innych wirusów ze względu na podobne objawy. Potrzebne testy Zobacz również Dodał, że producenci zadeklarowali, że w ciągu tygodnia będą takie testy dostępne. - One będą kupowane przez POZ i przeznaczane dla pacjentów – dodał. Szef resortu zdrowia wyraził nadzieję, że wprowadzana diagnostyka "umożliwi redukowanie ryzyka niepotrzebnej preskrypcji antybiotyków", ponieważ, jak ocenił, cały czas antybiotyki na receptę są przepisywane na zapas. Reklama Przypominam, że choroby wirusowe nie są leczone lekami antybiotykowymi. Dopiero powikłania czy nadkażenia bakteryjne mogą być w taki sposób leczone – dodał. Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Katarzyna Lechowicz-Dyl Anna Lewicka twitter Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję