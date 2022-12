- Ostatnio na oddziale mieliśmy tyle dzieci wymagających stałego monitorowania, że zabrakło nam pulsoksymetrów - opowiada jedna z lekarek. Dodaje, że przy, czyli, głównie u dzieci w wieku do pięciu lat, to kluczowe urządzenie. Spadki saturacji bywają nagłe, dlatego dzieci są stale monitorowane, żeby w razie alarmu móc odpowiednio zareagować. Część dzieci udało się wypisać na święta, ale ruch w czasie Bożego Narodzenia nie zelżał. - Przyjęłam bardzo wielu małych pacjentów z wysoką gorączką - opowiada lekarka, która miała dyżur 24 grudnia.

Ewelina Gowin, zastępczyni kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Wielkopolskim Centrum Pediatrii, mówi, że sytuacja stała się na tyle poważna, że trzeba było wstrzymać planowe przyjęcia, żeby zrobić miejsce dla dzieci z RSV i grypą. - Wszystkie łóżka mamy cały czas zajęte. W sumie to ok. 80 pacjentów, z których 60 ma RSV. Mowa przede wszystkim o dzieciach do trzech lat - wymienia i dodaje, że na oddział trafia nie tylko więcej dzieci, lecz także są to te cięższe przypadki. - Lżejsze pozostawia się do leczenia w domu - mówi. RSV atakuje dzieci, nawet te kilkumiesięczne. Na zaostrzenie przypadków wskazuje też Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, gdzie liczba hospitalizacji zwiększyła się w sumie o 50 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Na SOR jest 100-proc. wzrost, na oddziałach zakaźnych - 90 proc. - Około 70 proc. to pacjenci z grypą, wirusem RSV i innymi wirusami grypopodobnymi. Ponadto wzrost pacjentów obserwujemy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - informuje Agnieszka Deoniziak z biura prasowego placówki.