Prawidłowa higiena jamy ustnej to podstawa, ponieważ wypracowanie odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat pozwala nie tylko zachować zdrowsze i bielsze zęby na dłużej, ale także pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Piękny uśmiech to także ważny element wizerunku, który zwiększa komfort psychiczny, poprawia samopoczucie i dodaje pewności siebie. Choć deklaratywnie wszyscy wiemy o tym, jak ważne jest codzienne dbanie o stan zębów, badanie SW Research wskazuje, że Polacy wraz z wiekiem uśmiechają się coraz rzadziej, czego przyczyną jest przede wszystkim zły stan uzębienia. Eksperci apelują – codzienne mycie zębów nie gwarantuje ich stuprocentowej czystości.

Reklama

Jama ustna jest idealnym miejscem do rozwoju płytki bakteryjnej, która niszczy zęby, dziąsła i kości. Bakterie biofilmu mogą przedostać się do krwiobiegu, a następnie do odległych narządów i, oprócz próchnicy i chorób przyzębia, powodować wiele poważnych chorób m.in. układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego, oddechowego czy moczowego. Dodatkowo, mogą utrudniać leczenie lub negatywnie wpływać na przebieg różnych chorób np. cukrzycy.

Co więcej, biofilm zwykle przyjmuje postać jasnożółtego nalotu, który w krótkim czasie podlega procesowi zwapnienia i tworzy nieprzyjemny kamień nazębny. Za krótkie lub zbyt mało staranne mycie zębów sprawia, że osad bakteryjny gromadzi się w trudno dostępnych miejscach, niedostępnych dla zwykłej szczoteczki. Tylko połączenie domowych metod z regularnymi wizytami w gabinecie dentystycznym gwarantuje, że nasz uśmiech będzie zdrowy i zadbany na długie lata.

Osiem kroków do perfekcyjnie czystych zębów

Wśród metod pielęgnacji zębów i dziąseł polecanych pacjentom przez specjalistów znajduje się innowacyjny i kompleksowy zabieg GBT. Polega on na całkowitym usunięciu osadu, płytki bakteryjnej i kamienia z zębów, dziąseł, języka oraz podniebienia. Precyzyjny ośmioetapowy zabieg pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich jak zagłębienia i szczeliny międzyzębowe. W trakcie bezbolesnego zabiegu uzębienie pacjenta jest czyszczone z wykorzystaniem ciepłej wody i delikatnego piasku. Zabieg z uwagi na bezpieczeństwo i niską inwazyjność polecany jest zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Mogą z niego skorzystać również osoby z implantami i aparatami ortodontycznymi.

Reklama

Rozpoczynając zabieg GBT higienistka stomatologiczna wstępnie ocenia stan zdrowia jamy ustnej, a następnie wybarwia biofilm. To najistotniejszy, a zarazem najciekawszy etap szczególnie dla dzieci i nastolatków, ponieważ płytka bakteryjna przybiera fioletowy kolor i staje się dużo lepiej widoczna. Higienistka wykonuje instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej z uwzględnieniem miejsc trudno dostępnych bądź niedokładnie czyszczonych podczas codziennej pielęgnacji. Następnie usuwa biofilm, osady i częściowo zmineralizowaną płytkę z powierzchni zębów, dziąseł, podniebienia i języka oraz kieszeni przyzębnych i szczelin międzyzębowych. Gdy wraz z fioletowym zabarwienie znika szkodliwy osad bakteryjny, wykonywana jest fluoryzacja. Dopiero po tak dokładnym i kilkuetapowym oczyszczeniu jamy ustnej możliwa jest kompleksowa kontrola uzębienia, gdyż zalegająca płytka bakteryjna zakrywa próchnicę i często uniemożliwia jej wczesne wykrycie. W prawidłowej higienie jamy ustnej kluczowa jest regularność, dlatego ostatnim etapem jest umówienie kolejnych wizyt kontrolnych lub ustalenie planu leczenia.

- Prawidłowa pielęgnacja jamy ustnej przy użyciu odpowiedniej szczoteczki i pasty do zębów to podstawowy element codziennej higieny. Jednak nawet pacjenci, którzy starają się szczotkować zęby regularnie i z największą dokładnością, są zaskoczeni ilością płytki bakteryjnej ujawniającej się po jej wybarwieniu. Płytka bakteryjna niezwykle szybko odkłada się na powierzchniach zębów w okolicy przydziąsłowych i przestrzeniach międzyzębowych, w miejscach retencyjnych lub innych trudno dostępnych okolicach jamy ustnej. Z czasem zamienia się ona w kamień, który trudno jest usunąć tradycyjną szczoteczką. Dzięki zastosowaniu zabiegu GBT usunięte zostaje 100 proc. płytki bakteryjnej, odpowiedzialnej za próchnicę i choroby przyzębia. Zabieg ten pozwala zwrócić uwagę na okolice, w których płytka nazębna najczęściej się odkłada u danego pacjenta. Należy pamiętać, że systematyczne, codzienne, prawidłowo przeprowadzone zabiegi higieniczne pozwalają na zachowanie zdrowego oraz pięknego uśmiechu na dłużej – mówi dr n. med. Marta Markunina, dyrektor medyczna ds. stomatologii w enel-med.