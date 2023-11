Zanim sięgniemy po leki z apteki, na bolące zaczerwienione gardło i chrypkę warto wypróbować domowe sposoby. Przede wszystkim trzeba zadbać o nawodnienie organizmu, które wpłynie również na nawilżenie śluzówki gardła i znacznie zmniejszy ból. Co godzinę trzeba pić szklankę wody, najlepiej letniej.

Reklama

Płukanie gardła roztworem wody z sodą oczyszczoną

Łyżeczkę sody oczyszczonej zalej połową szklanki ciepłej wody, zamieszaj i płucz gardło delikatnie, kilka razy. Powtarzaj ten zabieg 3-4 razy dziennie.

Soda oczyszczona dezynfekuje, działa przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęk, co przynosi ulgę w bólu.

Reklama

Domowe sposoby na ból gardła i chrypkę - napoje z miodem

Miód ma silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jednym z najstarszych i najpopularniejszych napojów łagodzących objawy przeziębienia jest mleko z miodem. Do szklanki ciepłego (nie gorącego!) mleka dodaj łyżeczkę lub dwie miodu, odrobinę masła i dokładnie wymieszaj, pij ciepłe. Miód można też dodawać do ciepłej herbaty, np. z mięty, rumianku lub szałwii, które działają przeciwzapalnie.

Domowe sposoby na ból gardła i chrypkę – czosnek

Reklama

Czosnek ma właściwości antyseptyczne, dlatego łagodzi ból gardła. To zasługa znajdującej się w nim allicyny – składnika uwalnianego, gdy kroimy lub miażdżymy ząbek czosnku. Warto jeść czosnek na kanapce lub dodać go do ciepłej zupy.

Można też przygotować domowy syrop na infekcje gardła: 3 ząbki czosnku przeciśnij przez praskę, dodaj sok z połowy cytryny i 2 łyżki miodu, wymieszaj i zalej niepełną szklanką wody, znowu wymieszaj. Odstaw na dobę. Wypij kolejnego dnia, dzieląc na kilka porcji.