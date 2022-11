Do tej pory nie było jasne czy koronawirus uszkadzał zdrowy mikrobiom jelitowy czy punktem wyjścia było osłabione wcześniej jelito – co czyniło organizm bardziej podatnym na wirusa. Nowe badanie, przeprowadzone przez amerykańskich naukowców, wydaje się faworyzować pierwszą hipotezę. Dodatkowo, udało się ustalić, że gatunki bakterii oporne na antybiotyki mogą przedostać się do krwiobiegu, narażając pacjentów na większe ryzyko zagrażających życiu wtórnych infekcji.

W badaniu prowadzonym przez naukowców z NYU Grossman School of Medicine wzięło udział 96 mężczyzn i kobiet hospitalizowanych z powodu COVID-19 w 2020 r. w Nowym Jorku i New Haven w stanie Connecticut.

- Nasze odkrycia sugerują, że infekcja koronawirusem bezpośrednio zakłóca zdrową równowagę drobnoustrojów w jelitach, dodatkowo zagrażając pacjentom – mówi współautor badania, mikrobiolog dr Ken Cadwell. - Teraz, gdy odkryliśmy źródło tej nierównowagi bakteryjnej, lekarze mogą lepiej zidentyfikować tych pacjentów z koronawirusem, którzy są najbardziej narażeni na wtórną infekcję krwi – dodaje Cadwell.

W ramach prowadzonego badania, naukowcy najpierw zainfekowali dziesiątki myszy koronawirusem i przeanalizowali skład gatunków bakterii w próbkach kału. Ten krok pozwolił im ustalić, czy koronawirus może bezpośrednio zakłócić mikrobiom niezależnie od hospitalizacji i leczenia.

Następnie naukowcy pobrali próbki kału i badania krwi od pacjentów z COVID-19 w szpitalach NYU Langone Health i Yale University, aby ocenić skład drobnoustrojów jelitowych i obecność wtórnej infekcji. Jeśli jakakolwiek grupa bakterii stanowiła większość bakterii żyjących w jelitach, uważano ją za dominującą.

- Nasze wyniki podkreślają, że mikrobiom jelitowy i różne części układu odpornościowego organizmu są ze sobą ściśle powiązane. Infekcja w jednym może prowadzić do poważnych zakłóceń w drugim – mówi jeden z autorów badania, dr Jonas Schluter, adiunkt na Wydziale Mikrobiologii NYU Langone.

Schluter zastrzega, że pacjenci otrzymywali różne rodzaje leczenia swojej choroby – dlatego badanie nie mogło w pełni wyjaśnić wszystkich czynników, które mogły przyczynić się do zakłócenia ich mikrobiomu i zaostrzenia choroby.

