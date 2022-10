Reklama

Przede wszystkim trzeba oddychać przeponą, bo tak zapewniamy organizmowi najefektywniejszą wymianę gazową. Skutkuje to lepszym dotlenieniem narządów (także mózgu), przez co lepiej pracują. Rozluźniają się też mięśnie i odzyskujemy „władzę” nad ciałem, co dodaje nam pewności siebie.

Jak oddychać, by się odstresować?

Do tego wcale nie trzeba oddychać głęboko, bo wzięcie potężnej dawki tlenu może doprowadzić do zawrotów głowy i mrowienia w kończynach, co wprawi nas w dodatkowy niepokój. Lepiej oddychać spokojnie, miarowo i delikatnie przez nos, ale skupiając się na tej czynności, by mieć poczucie, że panujemy nad sobą (i sytuacją). Kontrolowanie harmonijnego oddechu działa na takiej samej zasadzie jak mindfulness (trening uważności), podczas którego zyskujemy panowanie nad stresem i negatywnymi emocjami.

Ćwicz oddychanie, które uspokaja

Rano, zanim wstaniesz z łóżka, ułóż się na plecach ze zgiętymi w kolanach nogami. Połóż prawą rękę na przeponie, a lewą poniżej i w jak najwolniejszym tempie weź oddech nosem, zwracając uwagę na to, jak unoszą się dłonie. Zatrzymaj na 3 sekundy i równie wolno wypuść powietrze ustami, zwracając uwagę na to, jak brzuch robi się płaski. Powtórz 10 razy.

W ciągu dnia przypomnij sobie o oddechu i skup się na nim. Nie koryguj go, a jedynie sprawdź, czy powietrze wpada do przepony (napełnia się brzuch), czy nie spłycasz wydechu. Powoli dopracuj oddech tak, by sprawiał ci przyjemność. Jeśli masz ochotę, ziewnij i powzdychaj.

Stań za krzesłem w lekkim rozkroku i oprzyj dłonie na oparciu krzesła. Weź wdech nosem, a wypuszczając powietrze (również nosem), zrób skręt ciała wraz z ręką w jedną stronę. Wróć do centrum i powtórz ćwiczenie w drugą stronę. Zrób 5 serii.

Przed snem usiądź w wygodnej pozycji, ale koniecznie z wyprostowanymi plecami. Weź wdech nosem, licząc do czterech. Zatrzymaj oddech na sześć sekund. Wypuszczaj powietrze ustami powoli, licząc do ośmiu. Odczekaj kilka sekund i powtórz. Oddychaj tak przez pięć minut.

Ważna prawidłowa pozycja ciała!

Kiedy się garbimy i zapada nam się klatka piersiowa, oddech staje się płytszy, co prowadzi do niedotlenienia organizmu.