- Zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest to, że są ustawowo zwolnione z obowiązku przetargu. Są zawierane w drodze negocjacji, co znacząco przyspiesza cały proces . Zanim się pojawiły na rynku, dyrektor szpitala był uwikłany w procedurę wyboru ubezpieczyciela w zasadzie co pół roku. Jej przygotowanie w ramach przetargu trwało bowiem sześć miesięcy, potem dwa miesiące zajmowało jej rozstrzygnięcie. Biorąc pod uwagę, że polisa była zawierana na rok, chwilę po zakończeniu przetargu trzeba było rozpoczynać przygotowania do kolejnej procedury. Na ogół też zgłaszał się jeden oferent, przez co nie było możliwości negocjacji warunków - tłumaczyła Ewa Książek-Bator z zarządu Polskiej Federacji Szpitali.