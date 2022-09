Koronawirus nieustannie się zmienia, ewoluuje też wiedza na jego temat. Dlatego eksperci sukcesywnie zmieniają zalecenia odnośnie leczenia COVID-19. WHO wydała właśnie nowe rekomendacje.

Na bazie najnowszych badań Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowanie zaleciła rezygnację z używania otrovimabu i casirivimabu/imdevimabu, ponieważ raczej nie działają one na obecnie krążące warianty zarazka.

Sotrovimab i casirivimab/imdevimab to dwa leki, które zawierają przeciwciała skierowane przeciwko białku kolca SARS-Cov-2 z potencjałem neutralizowania zdolności wirusa do zakażania komórek. Wcześniej środki te były przez WHO warunkowo zalecane do stosowania.

Jednocześnie organizacja warunkowo rekomenduje stosowanie remdisiviru u pacjentów z ciężkim COVID-19.

Wydała też warunkową rekomendację niepodawania tego leku u osób krytycznie chorych.

Te zalecenia oparte są na badaniach z udziałem ponad 7 tys. pacjentów, które pokazały 13 zgonów mniej na 1000 osób ciężko chorych otrzymujących remdisivir i 34 zgony więcej na 1000 pacjentów chorych krytycznie.

Eksperci uznali korzyści z podawania remdisiviru za skromne, a pewność wyników odnośnie śmiertelności i konieczności stosowania mechanicznej wentylacji za umiarkowaną.

Stąd warunkowe zalecenie stosowania tego środka.

WHO jednocześnie stwierdziła, że w leczeniu COVID-19 stosowane wcześniej w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) leki blokujące interleukinę 6 - tocilizumab lub sarilumab - mogą być łączone z innym środkiem przeciw RZS - baricitinibem, obok podawania przeciwzapalnych kortykosteroidów u osób ciężko i krytycznie chorych.

To zalecenie oparte zostało na wysokiej jakości dowodach wskazujących na korzyści odnośnie przeżywalności pacjentów przyjmujących baricitinib, przy minimalnych lub zerowych skutkach ubocznych, gdy podawany on jest z kortykosteroidami i blokerami interleukiny 6.

Jednocześnie WHO zdecydowanie zaleca niestosowanie iwermektyny i hydroksychlorochiny niezależnie od stopnia nasilenia choroby.