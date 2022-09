Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. prowadzi wycofanie sera koziego Sainte Maure Chevre President 200 g, ze względu na informację otrzymaną od francuskiego producenta Société Fromagère de Riblaire o możliwej obecności metalowych ciał obcych w produkcie - czytamy w komunikacie.

Informacja dotyczy produktów z datą ważności do spożycia do 9, 17 i 20 października. Firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie i poinformowała o możliwości zwrotu serów z wyżej wymienionych partii do miejsca zakupu.

"Nie należy spożywać partii produktów wskazanych w komunikacie" - poinformował GIS.