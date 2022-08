Wierzymy, że możemy wyeliminować ciągłe przenoszenie ospy małpiej z człowieka na człowieka na kontynencie - oświadczył Kluge.

Według Catherine Smallwood, zajmującej się w WHO przypadkami małpiej ospy w Europie, "czynniki takie jak wcześniejsze wykrycie - co prowadzi do wcześniejszej izolacji pacjentów - i zmiany w zachowaniu potencjalnych zarażonych odgrywają znaczącą rolę".

Małpia ospa

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy ustępują zwykle po dwóch-trzech tygodniach. Choroba przenosi się z człowieka na człowieka przez bliskie kontakty, w tym kontakty intymne.