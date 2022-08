Eksperci kliniki L’experta (www.lexperta.pl) przedstawiają najskuteczniejsze metody leczenia, adekwatne do różnych czynników i etapów rozwoju cellulitu!

Reklama

Jak mówi dr Marek Wasiluk z warszawskiej kliniki L’experta Cellulit może mieć różne podłoża. -Głównym z nich są zaburzenia mikrokrążenia w skórze. Przez nie metabolizm komórkowy jest znacznie słabszy. W efekcie substancje przemiany materii, zamiast być eliminowane, zatrzymują się, w tkance tłuszczowej, zaczynają pojawiać się mikrostany zapalne i obrzęki, a więc jej komórki powiększają się co jest widoczne zewnętrznie, jako pofałdowanie, czyli cellulit. Sytuację pogarszają zaburzenia hormonalne. Poza tym przyczyną problemu może być sam nadmiar tkanki tłuszczowej. Dodatkowo najnowsze badania pokazują, że jedną z przyczyn powstawania cellulitu jest odkładanie się w tkance w przestrzeni międzykomórkowej jonów żelaza, które przyśpieszają szkodliwy proces utleniania lipidów, a przez to obumierania komórek – tłumaczy ekspert.

U różnych osób, nieco inne czynniki będę więc odpowiedzialne za powstawanie cellulitu. Ważna jest więc dokładna diagnoza! Poza tym każdy rodzaj cellulitu może mieć różne stadia rozwoju. Podstawową zasadą eliminacji jest jak najszybsze podjęcie leczenia!

Istnieje kilka kierunków leczenia cellulitu. Aby skutecznie się go pozbyć należy poprawić ukrwienie skóry, zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej, usunąć obrzęki, wyeliminować jony żelaza lub wyregulować hormonalnie organizm. Zwykle nie ma jednej drogi leczenia, a skuteczna terapia to połączenie kilku rodzajów zabiegów, działających na różne przyczyny. Oto 5 najlepszych zabiegów na cellulit, które specjaliści kliniki L’experta polecają w zależności od stopnia i rodzaju cellulitu!

Początkowe stadium cellitu

Reklama

Kosmetolog Oksana Levytska-Bilousova na początkowe stadia cellulitu poleca masaż podciśnieniowy Robolox. - To nowoczesna metoda wykorzystująca synergię trzech nowoczesnych technologii w jednym zabiegu – masaż podciśnieniowy, fale radiowe oraz zimny laser lipolityczny. Zabieg jednocześnie podgrzewa tkankę, rozmasowuje ją mechanicznie i rozbija komórki tłuszczowe. W ten sposób w sposób zmasowany wspomaga eliminację obrzęków, pomaga tkance tłuszczowej pozbyć się szkodliwych toksyn i wyrównać jej strukturę – wyjaśnia specjalistka.

Reklama

Innym zabiegiem, tym razem z zakresu medycyny estetycznej, dobrym na tę fazę rozwoju cellulitu jest karboksyterapia, która przywraca prawidłowe krążenie w tkance tłuszczowej. - Metoda ta polega na precyzyjnym wprowadzaniu pod skórę odpowiedniego, certyfikowanego dwutlenku węgla (to bardzo ważne, aby był on bardzo dobrej jakości). W momencie iniekcji gaz rozchodzi się równomiernie pod skórą, rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając miejscowo przepływ krwi i poprawiając odżywienie oraz dotlenienie tkanek. To stymuluje procesy regeneracyjne, w tym powstawanie nowych, drobnych naczynek. W efekcie skóra jest lepiej odżywiona oraz dotleniona i staje się gładsza – opisuje dr Marek Wasiluk.

Średniozaawansowany problem

W przywracaniu prawidłowego funkcjonowania takce tłuszczowej sprawdza się również mezoterapia igłowa. To zabieg, który polega na wprowadzaniu za pomocą igły i strzykawki różnych substancji. Dr Marek Wasiluk poleca szczególnie specjalistyczny preparat Alidya. - Mezoterapia Alidya działa na poziomie molekularnym. Poprzez wyrównanie poziomów żelaza w tkance powoduje, że normalizuje się jej funkcjonowanie, co jest bardzo istotne z punktu widzenia eliminacji cellulitu. Co ważne preparat ten ma certyfikat CE, co oznacza, że musiał on zostać przebadany i dopuszczony do obiegu, właśnie jako substancja lecząca cellulit w ten sposób. Inne preparaty, które podaje się w mezoterapii działają niejako przy okazji, ten jest na niego sfokusowany. Procedura wygląda tak, że podaje się płyn, co 1-2 cm głęboko w tkankę tłuszczową. Zabiegi należy wykonać w serii 7-10 co tydzień. -

Gdy podłożem jest nagromadzenie tkanki tłuszczowej, rozwiązaniem jest ciepły laser lipolityczny. Oksana Levytska-Bilousova tłumaczy, że działa on rozpuszczając tłuszcz, dzięki czemu pozwala eliminować cellulit u kobiet, które borykają się z jego nadmiarem. - Zabieg podgrzewa tkankę tłuszczową do temperatury 42-47 stopni C, nie podgrzewając przy tym skóry. Jest to temperatura, która powoduje trwałe zniszczenie komórek tłuszczowych a przez to efekt wyszczuplenia, bez uszkodzenia skóry czy innych struktur tkankowych. Światło lasera doprowadza do uszkodzenia błon komórkowych adipocytów (komórek tłuszczowych), dzięki czemu zostaje z ich wnętrza uwolniony tłuszcz, który organizm może w łatwy sposób zmetabolizować.

Zaawansowany cellulit

Zaawansowany cellulit bardzo trudno jest usunąć. Charakteryzuje się on zbitymi złogami tłuszczowymi, które nie chcą poddać się działaniom lipolitycznym i masażom. Lekarz kliniki L’experta poleca w tym zakresie zabieg biostymulatorem kwasem l-polimlekowy Lanluma. – To nowoczesny, silny stymulator syntezy włókien kolagenu i elastyny, który dedykowany jest modelowaniu większych obszarów ciała takich jak np. uda czy pośladki. Bardzo ważnym wskazaniem dla Lanlumy jest korekta zaawansowanego cellulitu, jest to jedna z nielicznych metod, którą można stosować w takich przypadkach. Za jego pomocą w naturalny sposób można poprawiać kształt ciała. Zabieg wypełnia je, ujędrnia oraz poprawa jakość skóry. W ten sposób regenerujemy tkankę i jednocześnie kamuflujemy trudny do usunięcia cellulit – wyjaśnia dr Marek Wasiluk.

Jak widać cellulit, cellulitowi nierówny. Strategia obrony powinna być przemyślana i dobrze opracowana, jeśli chcesz skutecznie pozbyć się pomarańczowej skórki.