Chorwacka telewizja HRT poinformowała, że część z siedmiu pacjentów przebywających obecnie w Szpitalu Ogólnym w Varażdinie wróci pod koniec tygodnia do Polski.

"W szpitalach w Varażdinie i Czakovcu znajduje się obecnie dziewięcioro polskich pacjentów i życiu żadnego z nich nie zagraża bezpieczeństwo" - podała HRT, dodając, że stan Polaków przebywających w szpitalach w Zagrzebiu również jest stabilny.

Na środę zaplanowano trzy operacje i zależnie od stanu pacjentów będziemy decydować o kolejnych krokach - powiedział Rado Żic, chirurg Szpitala Klinicznego Dubrava w chorwackiej stolicy.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji, Zagrzebia. Jadący w kierunku tego miasta pojazd zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie.