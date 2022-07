Szef MZ podkreślił na konferencji w Tarnowskich Górach, że "reforma POZ była bardzo oczekiwana przez pacjentów, szczególnie w dobie postcovidowej, kiedy zapotrzebowanie na nadrabianie pewnych efektów zdrowotnych jest bardzo duże".

Reklama

Uruchomiliśmy rozwiązanie, które ma dać pacjentom możliwość zwiększonej diagnostyki. To jest to, co zadziało się od 1 lipca. Widzimy bardzo duże zainteresowanie ze strony pacjentów (...) Cieszę się, że ta reforma odpowiada na ich zapotrzebowanie - podkreślił Niedzielski.

Ten ruch, który wykonaliśmy od 1 lipca oznacza dodatkowe środki (...) w ramach tzw. budżetu powierzonego na panel badań - to jest ponad 110 mln zł w skali tego półrocza. Najważniejsze, że to jest pierwszy element reformy. Będzie drugi etap - wdrożenia opieki koordynowanej, który będzie miał miejsce od 1 października. Mówimy o kolejnych dodatkowych środkach przeznaczonych na pacjentów, które będą rocznie oznaczały koszt mniej więcej 700-800 mln zł - poinformował minister.

Jak dodał, "to potężna zmiana, która zwiększa możliwości pacjentów, zmiana, która oznacza dodatkowe środki".

Reklama

Autorki: Agata Zbieg, Anna Gumułka