To od dawna nie jest już telefon komórkowy

Ranking smartfonów od dawna nie bierze tak naprawdę pod uwagę łatwości wybierania połączenia głosowego, karty pamięci kontaktów itp. Dzisiaj nawet tanie smartfony mają na tyle pamięci, że są w stanie pomieścić zdecydowanie więcej danych niż najbardziej rozbudowana lista kontaktów, a wykonywanie połączeń wygląda w przypadku każdego smartfona podobnie. Różnica może tak naprawdę dotyczyć jedynie tego, czy smartfon ma np. wybieranie głosowe.

Dzisiaj kupując smartfony czy smartwatche koncentrujemy się zupełnie na innych elementach. Telefon nie jest najważniejszy jako urządzenie do połączeń głosowych, zegarek o godzinie informuje nas nieco przy okazji. Wybierając smartfon czy smartwatch zwracamy uwagę na różnorodność komunikacji, jaką nam zapewnia, funkcjonalność, to jak duża jest pamięć wbudowana. Jedno i drugie urządzenie to małe komputery, które mamy cały czas przy sobie i od tej strony na nie patrzymy.

Smartfony i kryteria ich oceny

Dzisiaj jednym z pierwszych kryteriów oceny funkcjonalności smartfona jest np. ładowanie bezprzewodowe. Jest to jedna z nowinek, które pojawiła się niedawno, ale znacznie ułatwiła pracę z urządzeniem. Oczywiście to natychmiast rodzi także pytania o pojemność akumulatora. Pojemność baterii warunkuje bowiem długość pracy bez konieczności ładowania. Liczy się zresztą nie tylko ładowanie bezprzewodowe, ale i szybkość tego ładowania.

Istotna bardzo w kontekście funkcjonalności urządzenia jest oczywiście przekątna ekranu. Wielkość wyświetlacza przekłada się bowiem także na rozdzielczość ekranu, a tu już ma znaczenie w kontekście pracy z różnymi aplikacjami. Dzisiaj smartfony dostępne na rynku służą do tworzenia zdjęć, filmów (już nawet w jakości 4K), prowadzenia korespondencji przez komunikatory, wiadomości e-mail, tworzenia prezentacji, wstępnych szkiców, robienia notatek, tworzenia map myśli i wielu innych zadań. Jakość ekranu i wyświetlacza ma ogromny więc wpływ na komfort użytkownika. Dlaczego też najlepsze smartfony są nie tylko optymalnie duże, ale także mają coraz lepsze szkło ekranu, wyższą rozdzielczość itp.

W końcu ogromnie ważny dla sprawnego działania całości jest oczywiście procesor. Od niego w dużej mierze zależy, jak sprawnie smartfony będą radzić sobie z obsługą aplikacji, przesyłem i odtwarzaniem danych. Dzisiaj najnowsze procesory to już te ośmiordzeniowe. Ważny jest jednak nie tylko sam procesor, ale i pojemność telefonu.

Aparat(y)

Dzisiaj jednym z kluczowych elementów przy wyborze smartfona jest aparat, a właściwie zestaw aparatów, ponieważ najczęściej są one co najmniej dwa, jak nie trzy z przodu i tyłu. Oczekujemy już systemu aparatów z obiektywem szeroko­kątnym, ultraszeroko­kątnym i teleobiektywem o odpowiednio dobrych przysłonach i polu widzenia. Ważny jest kilkukrotny zoom optyczny oraz kilkunastokrotny zoom cyfrowy. Dzisiaj bowiem telefon pozwala nam kręcić doskonałej jakości filmy, robić naprawdę wysokiej jakości zdjęcia, które sprawdzają się nie tylko na Instagrama. Wiele osób może dobrej jakości smartfony wykorzystywać do robienia zdjęć lub filmików, które potrzebne są im w pracy. Do tego dochodzi szereg funkcjonalności aparatu, wysoka rozdzielczość kręconych materiałów, tryb nocny, style aparatu ułatwiające wykonywanie doskonałych jakościowo zdjęć. Na tym tle USB C, pojemność akumulatora oraz ładowanie bezprzewodowe schodzą na drugi plan, choć specjaliści z RTV Euro AGD przypominają, że bez dobrego procesora doskonały zestaw aparatów na niewiele się zda. Więc oceniając smartfony, trzeba brać pod uwagę co najmniej kilka czynników, które muszą ze sobą współgrać. W przypadku kręcenia filmów kluczowa jest tak jakość aparatów, jak i klasa procesora oraz pojemność telefonu.

Bezpieczeństwo: czytnik linii papilarnych i nie tylko

Ważnym elementem oceny smartfona nie jest już tylko pojemność akumulatora czy rozdzielczość ekranu, ale także bezpieczeństwo. Na smartfonach często mamy całe swoje życie: od notatek na studia czy do pracy, kluczowych projektów, całej korespondencji mailowej i nie tylko, po aplikacje bankowe, karty kredytowa. Z czego też względu zabezpieczenia chroniące przed dostępem osób niepowołanych są tak ważne. Jednym z takich zabezpieczeń jest czytnik linii papilarnych, choć dzisiaj coraz częściej zastępuje do tzw. Face ID. Rozwiązaniem zwalniającym z konieczności przechowywania wszystkiego na smartfonie jest czytnik kart pamięci. Ważne są generatory haseł, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, powiadomienia w przypadku nieuprawnionego logowania np. do chmury połączonej z telefonem. Tutaj ogromne znaczenie ma zarówno budowa telefonu, jak i jego oprogramowanie.