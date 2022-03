Szczepionki przeciwko COVID-19 są darmowe i ogólnodostępne, mimo to nadal nie każdy chce z nich skorzystać. Choć myśli zwrócone są w tej chwili w stronę Ukrainy, to należy pamiętać, że pandemia nadal trwa, a koronawirus jest wciąż aktywny. Co dzieje się na oddziałach covidowych?

- 33-letni chłopak otwarcie powiedział, że nie zaszczepił się bo został oszukany. Gdy trafił na oddział zapewniał, że to spisek i nie będzie przyjmował żadnych leków. Parę dni później prosił już o wszystkie możliwe tabletki - zdradził Łukasz Jankowski, nefrolog. Reklama Mężczyzna na szczęście wyszedł z ciężkiej choroby i wrócił do swojego półrocznego dziecka. Jakie historie przedstawił anestezjolog Michał Głogowski?