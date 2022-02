Jak to działa?

Szczoteczka elektryczna wykonuje tysiące ruchów na minutę. To istotna przewaga nad ludzką ręką, która szybciej się męczy i nie porusza się w takim tempie oraz z taką precyzją.

Sekretem jest mechanizm jej pracy, zdecydowana większość szczoteczek elektrycznych wykonuje ruchy oscylacyjno-rotacyjne, czyli na przemian w prawo i lewo. Niektóre modele dodatkowo wykonują ruchy pulsacyjne, co polega na przybliżaniu i oddalaniu, w przód i w tył.

W praktyce oznacza to, że główka szczoteczki wprawiona w ruch pokrywa włosiem zęby, ułatwiając prawidłowe doczyszczanie ich powierzchni z resztek jedzenia i rozbijanie płytki nazębnej, co korzystnie wpływa na zdrowie jamy ustnej zmniejszając ryzyko próchnicy, nieświeżego oddechu czy chorób dziąseł.

Jaka jest różnica pomiędzy szczoteczką elektryczną a soniczną? – Tak naprawdę każdą szczoteczkę zasilaną prądem możemy nazwać elektryczną. Z kolei szczoteczki soniczne i ultradźwiękowe, a ostatnio nawet – magnetyczne, to rodzaje szczoteczek elektrycznych. Podstawowa szczoteczka elektryczna wykonuje do około 8000 obrotów na minutę, natomiast soniczna nawet kilkadziesiąt tysięcy ruchów – wyjaśnia lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Periodent w Warszawie.

Dodatkowo, oprócz częstotliwości drgań, szczoteczki soniczne od elektrycznych różnią się kształtem główki oraz sposobem działania. W przypadku szczoteczki sonicznej główka jest podłużna, natomiast w szczoteczce elektrycznej ma okrągły kształt. Okrągła główka pomaga dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych miejsc, w tym wewnętrznych i żujących powierzchni zębowych, ale także wygodnie oczyścimy nią powierzchnię języka. To nie jedyna różnica.

– Soniczna wersja jest oparta na technologii fal dźwiękowych, gdzie poprzez szybki ruch włókien z pasty, wody i śliny wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają w zakamarki jamy ustnej. Myjąc zęby niektórymi szczoteczkami sonicznymi czy ultradźwiękowymi możemy dodatkowo wykonywać delikatny ruch wymiatający – choć nie jest to konieczność, natomiast elektryczną nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych ruchów. W każdym przypadku kluczowe jest przesuwanie szczoteczki, by ta mogła dotrzeć do każdego zęba – mówi ekspertka.

Dla kogo elektryczna wersja?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który rodzaj szczoteczki jest najlepszy, ponieważ zależy to od indywidualnych preferencji oraz oczekiwań. Faktem jest jednak, że używanie szczoteczki elektrycznej pozwala dokładniej oczyścić powierzchnie zębów z płytki nazębnej, choć jest ona droższą opcją niż jej starsza kuzynka.

– Aby prawidłowo doczyścić zęby szczoteczką manualną, powinniśmy wykonywać tzw. ruchy wymiatające lub wibrujące w przypadku chorób dziąseł, natomiast w praktyce niewiele osób robi to poprawnie. Z tego względu szczoteczka elektryczna lub jej soniczna wersja są dużym ułatwieniem, ponieważ główka samoistnie wykonuje pożądany ruch za nas – informuje dr Stachowicz.

Wsparcie dla dzieci i seniorów

Szczoteczkę elektryczną łatwo trzyma się w dłoni i manewruje, co przekłada się na lepsze dotarcie do wszystkich obszarów w jamie ustnej. Z tego względu taka jej wersja to dobre rozwiązanie dla każdego.

Nie tylko ułatwia higienę jamy ustnej osobom nieco bardziej leniwym czy takim, którym zależy na czasie, ale także mniej wprawionym w technice i z ograniczeniem ruchomości stawów np. seniorom lub osobom z niepełnosprawnościami.

– Szczoteczkę elektryczną mogą stosować także dzieci od 3. roku życia, ponieważ w tym wieku dokładne mycie zębów szczoteczką manualną może być utrudnione. Wersje dla dzieci posiadają także aplikacje mobilne, które jednocześnie edukują i bawią najmłodszych, zachęcając do mycia zębów – mówi stomatolog.

Z racji, że są to urządzenia zasilane elektrycznie, należy je doładować w specjalnej stacji dokującej lub zasilać bateriami.

Timer, kontrola nacisku i różne tryby pracy

W zależności od budżetu, jaki chcemy przeznaczyć na urządzenie oraz modelu, jaki wybierzemy, szczoteczki tego typu posiadają wiele udogodnień i funkcji, np. timer, który czuwa nad odpowiednim czasem szczotkowania, regulator prędkości, a nawet wbudowane czujniki nacisku, które za pomocą dźwięku lub koloru, ostrzegają, że zbyt mocno dociskamy włosie do zębów.

Do wyboru są różne tryby pracy np. do codziennego mycia zębów, oczyszczania języka, pomagający przywrócić biel zębów usuwając codzienne osady i przebarwienia, przeznaczony do masażu dziąseł lub tzw. sensitive, łagodny dla dziąseł oraz szkliwa dedykowany pacjentom z nadwrażliwością zębów.

Zalety używania szczoteczki zasilanej elektrycznie docenią także pacjenci zmagający się z chorobami przyzębia. – Takie wersje często posiadają specjalne tryby pracy korzystne dla zdrowia dziąseł lub wymienne, odpowiednio wyprofilowane główki z miękkim włosiem. W ten sposób możemy pozbyć się płytki bakteryjnej zalegającej w przestrzeniach międzyzębowych, która jest głównym powodem stanów zapalnych dziąseł i paradontozy – mówi dentystka.

Nie każda szczoteczka elektryczna będzie jednak odpowiednia. – Szczoteczki elektrycznej z okrągłą główką wykonującą ruch obrotowy, nie powinny stosować osoby z problemem recesji dziąseł. Jeśli zmagamy się z chorobami przyzębia, najlepszym wyborem będzie szczoteczka soniczna z czujnikiem siły nacisku – radzi dr Stachowicz.

Niektóre modele dostępnych w sprzedaży nowoczesnych szczoteczek posiadają także aplikacje na smartfona, które za pomocą instruktaży uczą, jak poprawnie myć zęby i na które obszary należy zwrócić uwagę.

Jak prawidłowo używać szczoteczki elektrycznej?