Według analizy Imperial College London, osoby, które nie mają przeciwciał, są o 11 proc. mniej narażone na hospitalizację, jeśli zakażą się wariantem Omikron w porównaniu z zakażeniem Deltą. Ale obecnie dotyczy to stosunkowo nielicznych osób w Wielkiej Brytanii, bo ze względu na wysoki odsetek zaszczepionych i liczbę tych, którzy przebyli już infekcję, zdecydowana większość populacji ma przeciwciała.

W przypadku osób mających przeciwciała, ryzyko, że osoba zakażona wariantem Omikron trafi na ostry dyżur jest 25-30 proc. niższe niż gdyby przyczyną infekcji był wariant Delta, natomiast ryzyko, że dana osoba będzie musiała pozostać w szpitalu na dzień lub dłużej jest o 40 proc. niższe w porównaniu z Deltą.

- Nasza analiza pokazuje dowody na umiarkowane zmniejszenie ryzyka hospitalizacji związanego z wariantem Omikron w porównaniu z wariantem Delta. Jednak wydaje się, że jest to równoważone przez zmniejszoną skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19 wywołanemu wariantem Omikron - oświadczył prof. Neil Ferguson z Imperial College London, dodając, że przez wysoki poziom transmisji wariantu Omikron służba zdrowia może stanąć w obliczu przesilenia.

Z kolei druga analiza, przeprowadzona przez naukowców Uniwersytetu w Edynburgu, sugeruje, że ryzyko hospitalizacji w przypadku wariantu Omikron może być nawet o dwie trzecie niższe w porównaniu z Deltą. Przeanalizowali oni przypadki zakażeń koronawirusem w Szkocji i liczbę osób trafiających do szpitala. Stwierdzili, że gdyby Omikron zachowywał się tak samo jak Delta, można by się spodziewać, że do szpitali przyjętych byłoby do tej pory ok. 47 osób, tymczasem w Szkocji z tego powodu jest 15 pacjentów. Stąd ocenili, że ryzyko hospitalizacji może być mniejsze o dwie trzecie. Zastrzegli jednak, że te wnioski wyciągnięte zostały na podstawie bardzo małej próby, w której na dodatek było niewiele osób starszych - bardziej narażonych na zakażenie.