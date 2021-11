- Większość dzieci hospitalizowanych u mnie w szpitalu to są dzieci małe poniżej 6 miesiąca życia, które trafiły do mnie do szpitala z powodu duszności i gorączki – przekazał Andrzej Dubik z oddziału pediatrii w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.

- Oddziały pediatryczne covidowe utworzono w Jastrzębiu-Zdroju w szpitalu, tam jest 13 miejsc. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy kolejne łóżka, było na początku 7. One w ciągu kilku dni zaledwie zapełniły się dlatego trzeba było powiększyć tę bazę – podkreśliła rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.