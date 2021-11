Podczas trwającej pandemii COVID-19 opisano ciężkie przypadki zakażeń matki i noworodka oraz patologiczne zmiany łożyska. Dla kobiet w ciąży prawdopodobieństwo zakażenia okazało się o 70 proc. większe w porównaniu z ogólną populacją w tym samym wieku. Nadal jednak nie było jasne, jak zachowuje się wówczas wirus SARS-CoV-2.

Naukowcy ze szwajcarskiego uniwersytetu w Bernie i szpitala w Lozannie oceniali infekcję SARS-CoV-2 na styku matka-płód za pomocą precyzyjnych wycinków (PCS) ludzkiego łożyska.

Jak się okazało, ekspozycja fragmentów łożyska na wirusa SARS-CoV-2 prowadzi do pełnego cyklu replikacji z uwolnieniem zakaźnego wirusa. Ponadto podatność tkanki łożyska na replikację SARS-CoV-2 ma związek z poziomem ekspresji receptora ACE2. Białka i/lub RNA wirusa są wykrywane w syncytiotrofoblastach (tworzących wewnętrzną warstwę łożyska), cytotrofoblastach (położonych głębiej), zrębie kosmków i prawdopodobnie komórkach Hofbauera (to rodzaj makrofagów, czyli komórek odpornościowych pochłaniających mikroorganizmy).

Jak wskazują autorzy, uzyskane wyniki wykazują na zdolność SARS-CoV-2 do infekcji i rozprzestrzeniania się w ludzkim łożysku i stanowią podstawę do dalszych badań biologii SARS-CoV-2 na styku matka-płód.

- To duży krok naprzód w naszym zrozumieniu Covid-19 w czasie ciąży – powiedział dr Marco Alves z Instytutu Wirusologii i Immunologii (IVI) w Bernie w oświadczeniu dla Federalnego Departamentu Spraw Wewnętrznych. - W łożysku można szybko wytworzyć tysiące zakaźnych cząstek wirusowych. Ponadto zaobserwowaliśmy, że ekspresja receptora SARS-CoV-2 w łożysku jest bardzo zmienna i specyficzna dla każdej ciąży, co może wyjaśniać, dlaczego wirus czasami przechodzi do płodu.

Jak wskazuje cytowany przez szwajcarskie pismo „Le Matin“ David Baud, ordynator oddziału położniczego w Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) w Lozannie, w przypadku zakażonej wirusem SARS-CoV-2 matki ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej jest zwiększone o 5 do 10 proc., zaś ryzyko przedwczesnego porodu wzrasta 2-3 krotnie. Ryzyko śmierci płodu w macicy również wzrasta dwa do trzech razy. W rezultacie kobiety w ciąży i ich płody są uważane za szczególnie narażone na koronawirusa. Dlatego obaj cytowani naukowcy zalecają szczepienie ciężarnych.