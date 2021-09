- W województwie podkarpackim obserwujemy wzrost nowych zakażeń SARS COV 2. Analizując sytuację tydzień do tygodnia, to szczególny wzrost obserwowaliśmy dwa tygodnie temu, gdzie tydzień skończyliśmy na 148, po tygodniu już było to 225, czyli wzrost blisko 50 proc. W niedzielę zarejestrowaliśmy 306 nowych przypadków, to jest wzrost ok. 30 procent - poinformował dr Adam Sidor, podkarpacki inspektor sanitarny.



- W ostatnim czasie zwiększyłam o 35 łóżek dla pacjentów Covid 19. To niestety smutna zapowiedz tego, iż powoli trzeba się liczyć z tym, że liczba chorych chorych na Covid 19 w naszym regionie będzie narastała. Z tego powodu bardzo ważną kwestią jest, żebyśmy skorzystali z możliwości zaszczepienia się - apeluje wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

