Naturalnie na ból i stres

Reklama

Kiedy ból staje się uciążliwy, nie musisz od razu sięgać po tabletki przeciwbólowe. Akupresura to bezpieczne rozwiązanie dla osób, które poszukują naturalnych metod łagodzących różnego rodzaju dolegliwości. Co więcej, teraz możesz samodzielnie, w domu poddać się tego typu zabiegowi. Co wybrać? Pomoże mata, która poprzez ucisk odpowiednich punktów na ciele przyniesie ulgę. Tego typu zabiegi pomagają poprawić krążenie krwi, dotlenić organizm, rozluźnić mięśnie – wspierają łagodzenie stresu i napięć. Przekłada się to na ożywienie umysłu, zwiększenie wydajności i lepszą koncentrację.

Pomoc w dolegliwościach ciała i ducha

Jakie zalety może przynieść mata do akupresury? Pytamy twórcę i konstruktora polskiej, eko-maty Layzzzy. – Regularne stosowanie maty pozwoli między innymi na dotlenienie i odżywienie całego organizmu. Mata wspomaga funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego – mówi Piotr Zasada. Wielozadaniowość maty ściśle wiąże się z jej budową i opcjami konfiguracji. – Daje to możliwość zastosowania bezpośrednio w miejscu bólu, rozluźnienia napiętych punktów czy też relaksu poprzez ucisk wybranych miejsc na ciele. Możemy więc odczuć ulgę w przypadku bólu pleców, rwy kulszowej, skurczu mięśni (występującego przy uprawianiu sportów wyczynowych lub przeciwnie, w przypadku braku aktywności fizycznej), stresu, bezsenności, regeneracji po wysiłku – podkreśla ekspert.

Wybieraj świadomie, wybieraj eko!

Jednak produkt, produktowi nierówny, ważne aby wybierać dobre jakościowo maty. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? – Większość dostępnych produktów jest zbudowana na podobnej zasadzie, czyli kawałek materiału z doklejonymi twardymi plastikowymi wypustkami. W naszej konstrukcji chciałem uciec od twardego plastiku oraz zapewnić użytkownikowi przyjemność ze stosowania maty, a dzięki temu skuteczniejsze działanie – podkreśla ekspert. Stworzenie tego typu produktu nie jest łatwe, aby spełniał oczekiwania wymagających użytkowników, ale i… twórcy.

– Zaczęło się od rysunku na kartce, aby mata mogła zmieścić się do sportowej torby, była kompaktowa i lekka. Pierwszy druk 3D potwierdził, że plan jest ambitny. Po miesiącach kolejnych projektów, poprawek i prób, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Powstała mata z ponad 4 000 wypustek, pozwalająca na precyzyjny ucisk wybranych miejsc akupresurowych, tym samym całkowicie spełniając swoją funkcję. Warto podkreślić, że materiał użyty do produkcji maty jest w 100 proc. do recyklingu oraz higieniczny (matę, w odróżnieniu od innych, można myć pod bieżącą wodą, nie absorbuje potu oraz zapachów). Dodatkowo jest hipoalergiczny i jednolity, co przekłada się na wiele benefitów ze stosowania, a także sprawia, że jest to produkt unikatowy – mówi fizjoterapeuta.