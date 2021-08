Badania przeprowadzono w okresie od maja do lipca tego roku i objęto nimi ponad 43 tys. mieszkańców hrabstwa Los Angeles zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Spośród nich 10 895, czyli 25,3 proc. było zaszczepionych dwoma dawkami preparatu przeciwko COVID-19. Zaraziło się też 1431 osób, czyli 3,3 proc. tych, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zwraca uwagę, że coraz częściej dochodzi do przełamania odporności u osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Zaznaczają jednak, że prawie trzy czwarte pacjentów z COVID-19 nie było w ogóle zaszczepionych. W cytowanym badaniu zakaziło się 30 801 osób, czyli 71,4 proc. tych, którzy nie skorzystali z możliwości bezpłatnego szczepienia.

CDC zachęca do szczepień. W informacji prasowej podkreśla się, że nawet jeśli u w pełni zaszczepionej osoby dojdzie do zakażenia, to jest ona bardziej chroniona przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem COVID-19. Potwierdzają to ostatnie badania. Wśród w pełni zaszczepionych osób, które zakaziły się koronawirusem, jedynie 3,2 proc. wymagało pobytu w szpitalu, 0,25 proc. trzeba było wentylować, a zaledwie 0,05 proc. było leczonych na oddziale intensywnej terapii. W grupie pacjentów niezaszczepionych 7,5 proc. zakażonych było hospitalizowanych, 1,5 proc. przebywało na oddziale intensywnej terapii, a 0,5 proc. wymagało mechanicznej wentylacji.

CDC potwierdza, że z upływem miesięcy spada skuteczność szczepień przeciwko COVID-19. Wskazują na to badania ponad 4 tys. pracowników medycznych w sześciu stanach USA w okresie od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. (83 proc. badanych było zaszczepionych). Wykazały one, że w ostatnich miesiącach ochrona zapewniana przez stosowane w USA szczepionki (głównie Pfizera) zmniejszyła się z 91 do 66 proc.

- Szczepionki są jednak wciąż skuteczne – zapewnia CDC. W raporcie „Morbidity and Mortality Weekly” podkreśla się, że choć badania sugerują umiarkowany spadek efektywności szczepień w zapobieganiu zakażeniom, to redukcja o trzy czwarte jego powikłań potwierdza, że ich kontynuowanie jest ważne i korzystne w zmaganiach z COVID-19.