Czwarta fala zakażeń koronawirusem we Francji to "epidemia młodych"; w części departamentów kraju wskaźniki infekcji są najwyższe wśród osób w wieku 20-30 lat – oświadczył we wtorek, 20 lipca, minister zdrowia Olivier Veran. Wyraził obawę, że wysoko zakaźny wariant Delta rozprzestrzeni się również na osoby starsze.

- Dobra wiadomość jest taka, że u młodych zakażenie koronawirusem ma lżejszy przebieg, choć mogą przechodzić Covid-19 również w przewlekłych formach – powiedział Veran stacji RTL. Ponownie wezwał do szczepień przeciw Covid-19 w celu „ograniczenia (rozprzestrzeniania się) wirusa" i „zmniejszenia ryzyka wystąpienia ubocznych skutków zdrowotnych". - Od 10 do 15 proc. osób starszych wciąż nie jest zaszczepionych, to dużo – zauważył minister. We wtorek, 20 lipca, ukazał się dekret rządowy w dzienniku ustaw określający, gdzie od środy będzie obowiązywał certyfikat szczepień w miejscach publicznych powyżej 50 osób. Od sierpnia obowiązek posiadania certyfikatu wprowadzony zostanie w pozostałych miejscach publicznych, takich jak bary, restauracje, miejsca kultury czy sportu oraz w części środków transportu publicznego. Parlament w tym tygodniu ma głosować nad projektem ustawy przyjętym w poniedziałek na posiedzeniu rządu i zaakceptowaną przez Radę Stanu, organ opiniujący akty prawne rządu pod kątem ich zgodności z prawem. Tymczasem w 45 gminach turystycznych kraju władze ponownie wprowadziły obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Obecnie we Francji w 39 na 96 departamentów wskaźnik zakażeń pozostaje powyżej progu alarmowego, ustalonego na 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Większość tych departamentów znajduje się w obszarach turystycznych, takich jak wybrzeże Atlantyku, Morza Śródziemnego, przy granicy z Hiszpanią, a także w regionie stołecznym Ile-de-France.