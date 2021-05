CBD, czyli kannabidiol, to związek chemiczny występujący w konopiach. W przeciwieństwie do THC, nie ma działania psychoaktywnego. CBD wpływa na metabolizm, aktywność motoryczną, nastrój czy apetyt. Co warto o nim wiedzieć? W walce z jakimi dolegliwościami może pomóc?

Olejek CBD trzeba kupować ze sprawdzonego źródła. Reklama