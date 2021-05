- Dane zgromadzone w ZUS to ogromna baza wiedzy dla osób, które profesjonalnie zajmują się polityką zdrowotną. Dzięki elektronicznym zwolnieniom lekarskim (e-ZLA) wiemy, na co najczęściej chorują Polacy, w jakim czasie i przedziale wiekowym. Informacje te są kluczowe w budowaniu profilaktyki zdrowotnej państwa – komentuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zakład zwraca uwagę, że czas trwania zwolnień lekarskich może mieć różną długość, dlatego absencję chorobową mierzy się w dniach niezdolności do pracy.

Według danych ZUS zaświadczenia z tytułu chorób psychicznych wystawiono w ubiegłym roku na łączną liczbę 27,7 mln dni absencji chorobowej. To jest 11 proc. ogólnej dni absencji. W stosunku do roku 2019 r. nastąpił wzrost liczby zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych o około 25 proc. i wzrost liczby dni absencji chorobowej o 37 proc. w stosunku do 2019 r.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich były: reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny i inne zaburzenia lękowe.

- Zaobserwowaliśmy, że duży udział w zaświadczeniach wydanych z tytułu zaburzeń psychicznych dotyczyły depresji. W 2020 r. wystawiono ich 385,8 tys. na łączną liczbę 7 803,8 tys. dni. W porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost liczby wystawionych zaświadczeń z tytułu depresji o 21 proc. oraz liczby dni o 30 proc. – zwraca uwagę szefowa ZUS.

- Liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu depresji stanowiła 26,5 proc. zaświadczeń wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz 1,9 proc. wszystkich zaświadczeń wystawionych z tytułu choroby własnej w 2020 r. Blisko połowa (około 45 proc.) zaświadczeń lekarskich z tytułu depresji wystawiane były osobom w wieku 35-49 lat – dodaje prof. Uścińska.

ZUS wskazuje, że wśród głównych grup chorobowych powodujących absencję chorobową w 2020 r. zaburzenia psychiczne są na piątym miejscu. W 2020 r. absencję chorobową najczęściej powodowały: ciąża, poród i połóg – 17,5 proc. ogółu liczby dni absencji (44,9 mln dni absencji chorobowej), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,1 proc. (41,3 mln dni), choroby układu oddechowego – 13,7 proc. (35,0 mln dni), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 11,8 proc. (30,1 mln dni), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10,8 proc. (27,7 mln dni). Najdłużej na zwolnieniu przebywali ubezpieczeni w wieku 30-39 lat.