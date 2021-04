Na te i inne pytania w poniższym materiale prasowym odpowie mgr Urszula Brejnak, dyplomowany fizjoterapeuta, terapeutka biologicznej odnowy, pasjonatka naturalnych techniki holistycznej pracy z twarzą i ciałem, właścicielka salonu odnowy biologicznej Wy-SPA w Białymstoku.

Akupunktura jest częścią tradycyjnej medycyny chińskiej i istnieje od tysięcy lat. Mówi się, że ta alternatywna forma leczenia równoważy energię, która przepływa w organizmie, poprawiając zdrowie i samopoczucie. Eksperci w tej dziedzinie mogą pokusić się o stwierdzenie, że igła, tak jak pędzel w rękach zdolnego artysty, może stworzyć całkiem nowe, piękne kształty...

Naturalny lifting

Akupunktura kosmetologiczna jest działem medycyny estetycznej, a zabieg dotyczy twarzy, szyi i dekoltu. To „naturalny” lifting, który nie wymaga botoksu. Ze względu na nakłuwanie aktywnie biologicznych punktów, oddziałuje na cały organizm, wszystkie narządy i układy. Co ważne nie jest to zabieg bolesny, ale niektóre techniki nakłuwania (na przykład technika enterodermalna) można wykonywać w miejscowym znieczuleniu.

– Dlatego akupunktura kosmetologiczna już po pierwszym zabiegu będzie działać kojąco i wzmacniająco na nasz stan fizyczny, jak i psychosomatyczny. Do każdego pacjenta podchodzi się indywidualnie, dlatego też podczas zabiegu możemy przeprowadzić pinezkowanie, namiotowanie czy też 100 punktów piękności lub zastosować technikę enterodermalną – mówi Urszula Brejnak która wyspecjalizowała się pod czujnym okiem dr Ihora Soloviov, neurologa, specjalisty akupunktury z ponad 30-letnim stażem pracy.

Jak wiemy, pierwszą ofiarą przedwczesnego starzenia się jest nasza skóra. Unikatowe unerwienie twarzy, relacje mięśni mimicznych oraz odpornościowe możliwości ludzkiego ustroju – to wszystko zawdzięczamy zdolnościom skóry do zachowania homeostazy biomechanicznych procesów na poziomie komórkowym.

– Procesy starzeniowe to nic innego jak deficyty w mobilności sieci neuronalnej. Podnosząc poziom serotoniny, uzyskując kataboliczny tryb przemiany materii naszych neuronów w mózgu, możemy znacznie zwolnić procesy utarg młodości – mówi Urszula Brejnak.

Na czym polega zabieg?

Akupunktura twarzy polega przede wszystkim na przywróceniu funkcji narządów i układów wewnętrznych przez nakłuwanie biologicznych aktywnych punktów twarzy. Dzięki temu możliwa jest odbudowa właściwego ukrwienia i unerwienia skóry twarzy, zmniejszenie napięć mięśni mimicznych, a tym samym napięć w ciele, korekta pracy narządów wewnętrznych, polepszenie tonusu skóry twarzy oraz koloru cery, akupunkturowy lifting twarzy, likwidacja mimicznych i wiekowych zmarszczek (marionetek, bruzd nosowo-wargowych, kurzych łapek). Akupunktura daje też możliwość pracy z bliznami na ciele (po cesarskim cięciu) oraz twarzy (potrądzikowe).

Zabieg akupunktury powinien wykonywać specjalista medycyny naturalnej i akupunktury. Przed zabiegiem niezbędna jest konsultacja: ocena stanu zdrowia, skóry i wykluczenie przeciwwskazań do stosowania akupunktury. Jeśli nie ma przeszkód, akupunkturzysta wkłuwa w skórę, w odpowiednich punktach mięśni twarzy, cienkie jednorazowe igły. Czasem zabiegi akupunktury kosmetologicznej łączy się z masażem, np. z użyciem olejków eterycznych.

Z ilu zabiegów składa się kuracja?

Terapia zaczyna się od szczegółowego wywiadu i rozpoznania problemów, ale pierwsze, spektakularne efekty widoczne będą już po drugim zabiegu.

– Trzeba pamiętać, że szybkość pozytywnych przemian zależy od wieku, hormonów, typu skóry oraz stopnia zmian na skórze i czasu istnienia problemu, a także od stylu życia i ewentualnych nałogów – dodaje specjalistka z Wy-SPY. – Zaleca się od 5 do 7 serii zabiegów, przy czym skutki oddziaływania widoczne są już po 2 akupunkturach. Wykonanie natomiast całej serii zabiegów pozwala na utrzymanie się zdrowej i jędrnej skóry przez nawet 5 lat!

Przeciwwskazania

Zabiegów akupunktury kosmetologicznej nie wykonuje się u osób z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz w ciężkich chorobach skóry, a także u osób z nieustabilizowanym ciśnieniem tętniczym. Akupunktura może być niewskazana, jeżeli występują niektóre choroby serca. Akupunktury kosmetologicznej nie wykonuje się ponadto kobietom w ciąży, w pierwszych dniach menstruacji (ze względu na nadwrażliwość na ból oraz zwiększone napięcie mięśni), w momentach silnego pobudzenia psychicznego i u osób będących pod wpływem alkoholu. Ostrożność wskazana jest również u pacjentów zażywających leki zmniejszające krzepliwość krwi.

Jednak jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, akupunktura jest zabiegiem absolutnie bezpiecznym. To najbardziej nieszkodliwy, naturalny i kompletny w rękach specjalisty sposób odmładzania oraz uzdrawiania.

Zdrowie wypisane na twarzy

Poprzez zabiegi akupunktury kosmetologicznej możemy nie tylko poprawić wygląd i kondycję naszej cery, ale również pobudzić warstwę kolagenową, która zanika zbyt wcześnie, oraz usprawnić funkcjonowanie naszych narządów wewnętrznych.

– Wiele z naszych pacjentek cierpi na problemy związane z tarczycą – mówi Urszula Brejnak. – To narząd, który ma kluczowe znaczenie w gospodarce hormonalnej i wapniowo-fosforowej człowieka. Poprzez produkowane hormony – tyroksynę (T4), trijodotyroninę (T3) i kalcytoninę, tarczyca wpływa na prawie wszystkie procesy metaboliczne, jakie mają miejsce w organizmie. Jej hormony wywierają wpływ na dojrzewanie, rozwój mózgu, nastrój, pracę serca oraz jajników.

Gdy wydzielanie hormonów tarczycy zostanie zaburzone, odczujemy to wyraźnie w pracy naszego organizmu. W przypadku leczenia tarczycy wykonuje się w Wy-Spie technikę enterodermalna na szyi, która jest skuteczna do tego stopnia, że w przypadku niedoczynności tarczycy można odstawić preparaty tyroksyny, gdyż gruczoł zaczyna wytwarzać ponownie ten hormon.

Nasze piękno uzależnione od hormonów tarczycowych. Nad odpowiednim działaniem układu hormonalnego czuwa przysadka mózgowa, która steruje działaniem pozostałych gruczołów, w tym właśnie tarczycy.

Technika akupunktury na szyi:

wpływa na indywidualne tło hormonalne, które u nas kształtuje się z poziomu jelita cienkiego;

aktywuje komórki rozsiane po tarczycy, które odpowiedzialne są za przyswajanie wapnia;

poprawia krążenie krwi u podstawy czaszki, co jest decydujące w prewencji zapobieganiu stanów defensyny, które objawiają się jako kumulacja napięć mięśniowych w strefie kapturowo-potylicznej naszego ciała.

To metoda, która okaże się pomocna przy chorobie Gravesa-Basedowa, chorobie Hasimoto, nadczynności i niedoczynności tarczycy oraz guzkach tarczycy.

Akupunktura również skutecznie pomaga w walce z nerwicą i stanami lękowymi. Podczas akupunktury dochodzi do rozluźnienia, poprawienia przepływu krwi do mózgu oraz zwiększenia wydzielania endorfin i serotoniny (hormonu szczęścia). Skutecznie pomaga osobom, które walczą z depresją.

Akupunktura to naturalny sposób na poprawę estetyki naszej twarzy, ale także doskonała metoda usprawniająca pracę naszych narządów. Regularne serie akupunktury to przepis na zaskakujące efekty w krótkim czasie.